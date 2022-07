Presidente de la Asamblea General de la ONU confirma visita a Guatemala y estos son los temas que tratará

Esto se confirmó por medio de su oficina de prensa, donde afirmaron que el presidente estará en territorio guatemalteco entre el jueves 14 de julio y el domingo 17.

Como parte de sus planes, Shahid prepara reuniones con autoridades guatemaltecas como la presidente del Congreso de la República, Shirley Rivera, el Canciller Mario Búcaro y con Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial.

Otro de los temas que tratará Shahid es la contribución de Guatemala a las operaciones de paz de la ONU, motivo por el cuál también se reunirá con Henry Reyes, actual ministro de Defensa.

También se reunirá con un grupo de fuerzas especiales que será desplegado en la Misión de Naciones Unidas en la República del Congo (MONUSCO).

Relacionado con la sustentabilidad, el presidente de la Asamblea General visitará dos campos enfocados en ese aspecto junto a comunidades locales.

We can dither & delay or we can seize the moment, bridge our differences & reach our common goal of Security Council reform that is long overdue.

Statement at the plenary on adoption of PGAs oral decision under Agenda Item 127 on #SecurityCouncil Reform👉https://t.co/Xj9MEVDvV1 pic.twitter.com/cWwrP3Yxks

— Abdulla Shahid (@abdulla_shahid) July 12, 2022