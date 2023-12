Presupuesto 2024: Q350 millones compromete el Congreso para contratación de personal en el Ministerio de Salud

Luis Alpirez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), refiere que la decisión del Congreso es un “claro oscuro”, pues si bien se reivindica a los salubristas y se asignan recursos para hacerlo, esto se hará a costa de recortar recursos para el funcionamiento del Ministerio de Salud.

“Fuimos claros en que no debería hacerse recortes que pusieran más deprimente la situación en el Ministerio de Salud. Si bien es cierto que se está reivindicando al área laboral, de qué nos sirve si no se tienen medicamentos, insumos, no hay combustible ni vehículos adecuados para trabajar”, dice Alpirez.

Con relación a esto, de manera constante personal médico ha denunciado desabastecimiento en los hospitales, así como condiciones precarias en infraestructura para poder atender a la población, esto por la falta de presupuesto y actos de corrupción que han debilitado los servicios.

Carmen Salguero, analista de la Comisión de Salud de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), menciona que en el 2022 el Ministerio de Salud trasladó 5 mil plazas al renglón 011, y otras 6 mil este año, pero en el 2023 no se incluyó las partidas presupuestarias necesarias para pagar esos salarios, lo que contribuye a que la cartera tenga un déficit de flujo de caja para hacer estos desembolsos.

Por otro lado, el cambio de personal en renglones temporales a uno permanente es un compromiso que las autoridades adquirieron tiempo atrás, según Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y es conveniente hacerlo, pues se viola la ley al no reconocer los derechos laborales ni la relación de trabajo de este grupo, anomalía que ya comenzó a corregirse.

Desde el punto de vista de Karin Slowing, analista en logística de salud, es “legitimo” que los trabajadores tengan mejores condiciones, pero esto ocurre en el contexto de un presupuesto insuficiente, lo que obligará a quien ocupe el cargo de ministro de Salud el próximo año a utilizar los pocos recursos de la cartera para cumplir con este punto, lo cual ve como “un acto de mala fe” contra el nuevo gobierno.

“Son Q350 millones, cuántos medicamentos representa eso. No es que la gente no merezca la estabilidad y que el Estado no la necesite, pero no cualquiera debe entrar, los trabajadores tienen que pasar por un proceso para ganarse la plaza”, dice Slowing.