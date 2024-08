Prensa Libre, en colaboración con Pollo Brujo, se complace en presentar una promoción única que le permitirá ganar una de las 50 cenas familiares en Pollo Brujo, cada una valorada en Q400. Esta promoción, denominada “Cene y Juegue Atípico”, celebra las innovadoras cenas atípicas de Pollo Brujo, perfectas para compartir con familiares y amigos.

¿Cómo funciona la promoción?

A partir del 22 de agosto, busque los 8 juegos que publicaremos en nuestras ediciones los martes y jueves. Cada juego completado le dará una oportunidad de participar para ganar una cena atípica. ¡Es una excelente manera de disfrutar en familia mientras desafía sus habilidades con los Juegos Atípicos de Prensa Libre y Pollo Brujo!

Calendario de Juegos:

22 agosto: Desafío de palabras

27 de agosto: Sopa de letras

29 de agosto: Diferencias

3 de septiembre: Adivinanzas

5 de septiembre: Historias atípicas

10 de septiembre: Totito atípico

12 de septiembre: Frase atípica

17 de septiembre: Rompecabezas

¿Cómo participar?

Complete el juego publicado. Tome una fotografía de su juego completado. Escanee el código QR que encontrará junto a la publicación del juego, llene sus datos y suba la foto del juego completado.

¡Así de sencillo! Por cada juego completado, tendrá una oportunidad de ganar. Anunciamos a los ganadores todos los sábados, y finalmente el listado de los 50 ganadores el jueves 19 de septiembre, así que no olvide revisar nuestras ediciones semanales para participar y para ver si ha sido uno de los afortunados ganadores.

No pierda la oportunidad disfrutar de una deliciosa cena en Pollo Brujo mientras se divierte con nuestra familia de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar con su voceador favorito o, si es suscriptor, invite a sus amigos y familiares a participar.

¡Le deseamos mucha suerte y esperamos que disfrute de esta experiencia atípica! Más información. Llame al 1716 o escríbanos a mercadeo@prensalibre.com.gt

Restricciones:

Aplican restricciones. Cada ganador podrá ganar una vez. Los datos de los ganadores deben estar completos y el juego debe estar completo para participar. El ganador debe presentarse personalmente junto con su documento de identificación válido vigente a reclamar su premio. Prensa Libre únicamente se comunica con los ganadores por medios oficiales y no solicita datos privados o claves. Cualquier motivo de descalificación el personal de Prensa Libre a cargo lo definirá. Los premios no podrán ser canjeados por efectivo y/o otros bienes de la empresa. Cualquier situación no prevista será resuelta por la comisión organizadora de la promoción por funcionarios designados de la empresa Prensa Libre.

Limitaciones y otorgación a derecho de uso de imagen:

La participación en la presente promoción significará la expresa autorización del participante para la difusión pública o publicación de filmaciones, fotografías, imágenes y/o voz y/o datos personales del participante y/o ganador, en todos y cualquier medio de comunicación (visual, digital, audio u otra) incluyendo presentaciones por televisión con cualquier finalidad por un plazo indefinido sin que el participante tenga derecho al reclamo de indemnización o compensación alguna por derecho de imagen. Los participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción y/o la puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne a Prensa Libre. con respecto a cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceras personas. Los participantes acuerdan que Prensa Libre sus distribuidores, empleados, representantes legales, no serán responsables por las pérdidas, daños y/o perjuicios de cualquier causa que resulte de la aceptación del premio y/o de la participación en la promoción y de la difusión de filmaciones, fotografías, imágenes, voz y/o datos personales del participante y/o ganador(a). Adicionalmente, Prensa Libre, serán responsable de dicha información la cual no será vendida ni compartida con terceros en aras de proteger su privacidad. Mediante el registro en esta promoción, los participantes autorizan a Prensa Libre, sus representantes legales o ejecutivos, que dicha información servirá para actividades de promoción y mercadeo, siendo así que se le podrá enviar materiales de promoción, información sobre sus productos, ofertas, encuestas y otro tipo de comunicación de carácter informativo o educacional, ya sea mediante correo regular, electrónico o vía telefónica.