“Que nadie se entusiasme en los próximos meses en tener un color verde”, dijo Edwin Asturias sobre el semáforo que se implementará por el coronavirus

Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), y la ministra de Salud, Amelia Flores, se reunieron con alcaldes del país en un encuentro con la Asociación Nacional de Municipalidades y hablaron sobre la situación del coronavirus en Guatemala y el semáforo que se pondrá en funcionamiento para reabrir el país.

Según Asturias, desde hace cuatro meses Guatemala está confinada y las empresas no están generando ingresos y por eso hay que balancear la salud y la reactivación económica ordenada y disciplinada para que no haya más contagios. Informó que las disposiciones generales ya no deben ser generales, sino que por municipio para que algunas cosas vayan abriendo conforme al número de casos positivos.

Es por ello que se implementará el semáforo, en el cual el rojo representará la alerta máxima (25 casos por cada 100 mil habitantes), el anaranjado es alerta alta, el amarillo es alerta moderada, con flexibilidad de manera menos limitada, y el verde representará la nueva normalidad.

Dijo que por los próximos meses no se espera que los municipios estén en verde, pero que por eso deben luchar los alcaldes y que todos los tienen la capacidad de controlar la epidemia, que se visualiza que vaya a crecer.

“Quiero que quede muy claro que nadie se entusiasme en los próximos meses en tener un color verde”; todos tienen que luchar para llegar al color verde, pero por este momento no todos los municipios tienen la capacidad de pruebas porque todavía la epidemia está en la primera ola. No es prudente que nos pongamos a ninguno en verde, porque nos da la falsa sensación como que nada hubiera pasado, lo más seguro es que haya contagios y ese municipio rápidamente se ponga en amarillo, en anaranjado y después en rojo”

Dejó claro que, si en algún momento los casos se salen de control en algún municipio o departamento, el gobierno central podrá decidir acciones que permitan controlar estas escaladas, pues podría ponerse en riesgo al país.

Menos casos en el área central y más en la provincia

Asturias dijo que el comportamiento del coronavirus impactó primeramente en los departamentos centrales del país, como Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, El Progreso y Chimaltenango, pero ahora han visto que este comportamiento ha ido extendiéndose hacia el interior del país, en donde empiezan a ver casi en todos los municipios el aparecimiento de casos, de manera lenta pero sostenida.

Mencionó que ciudad de Guatemala y los municipios de la región central de Guatemala probablemente entraron al pico de la pandemia a la mitad de junio y han estado en ese pico en las últimas cuatro o seis semanas.

Añadió que por primera vez , en las últimas dos semanas, el análisis epidemiológico muestra que el departamento de Guatemala comienzas a ver una disminución del número de casos y eso revela que se está comenzando a controlarse la primera ola de contagios.

Contrario a esto, Asturias dijo que están viendo que en Quetzaltenango, Escuintla y Zacapa hay una escalada rápida de la epidemia y que en el futuro otros departamentos estarán así.

Sin recursos

Alcaldes que participaron en la reunión se quejaron que no tienen recursos económicos para enfrentar la pandemia. Melvin Macario, Alcalde de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, expresó que pone en práctica centros de atención como los que implementó la Municipalidad de Guatemala, o contratar médicos y enfermeros es complicado, porque no tienen recursos económicos para hacerlo.

Dijo que las municipalidades han tenido que apoyar a Centros y Puestos de Salud que no tienen lo suficiente para atender a los pacientes.

La Ministra Amelia Flores, mencionó que es un trabajo conjunto entre alcaldías y el Gobierno y que está el compromiso de dotar a las Áreas de Salud de los insumos necesarios.

Algunos alcaldes señalaron que no están de acuerdo con los informes que entrega el Ministerio de Salud sobre los casos diarios de coronavirus, ya que dicen ellos consideran que tienen menos contagios de los que se reporta.

Asturias les explicó que los casos se asignan al lugar de residencia y se le pregunta a los pacientes dónde viven en ese momento, no lo que diga su DPI.

Además, señalan la apertura del país se basará en la cantidad de casos por 100 mil habitantes y el porcentaje de pruebas por municipio. “Es decir si se hacen 10 pruebas y 9 dan positivo sabemos que hay una alta cantidad de casos”, concluyó Asturias.

Acciones de los alcaldes

Según el comisionado de Coprecovid, está epidemia durará unos 12 meses por lo menos, por lo que las acciones de los alcaldes deben ser a largo plazo.

Dijo que lo principal es evitar la movilidad de las personas y por eso es importante pensar en minimercados, que eviten que la gente se desplace mucho y que se hagan aglomeraciones.

Miguel Ovalle, presidente de la Anam, dijo que les preocupan departamentos que han estado en rojo: Guatemala, Sacatepéquez, Zacapa, El Progreso, Quetzaltenango, en los cuales el número de contagios ha subido abruptamente.

“A nosotros como alcaldes municipales solamente nos van a indicar en qué color va a ubicarse nuestros municipios”

Ovalle también se refirió a la baja ejecución del presupuesto del ministerio de Salud. “Estamos pidiendo como alcaldes municipales que por lo menos abastezcan de insumos a los centros de salud porque como hemos sido bastante golpeados por la situación económica y financiera