Qué se sabe del caso del niño de Jutiapa que habría dormido en cartones afuera del Hospital Roosevelt

Sin embargo, autoridades del Hospital Roosevelt aseguran que las cosas no ocurrieron como se dice en las redes sociales, sino que se trató de mala comunicación por parte de la madre del pequeño, quien no notificó que no tenía como regresar a su pueblo, pues el procedimiento al que fue sometido el menor no requirió de hospitalización.

“Las operaciones o intervenciones quirúrgicas ambulatorias no necesitan que el paciente se quede internado en del hospital, pero la mamá nunca expresó que ella no contaba con un lugar donde quedarse (a dormir) entonces se quedaron allí, afuera de la pediatría del hospital hasta que cayó la noche”, señaló Sharon Ávila, del Departamento de Comunicación del Hospital Roosevelt.

Agregó que luego de que se publicaran las fotografías se les ubicó en un hogar temporal, donde este lunes el niño fue evaluado y se determinó que ya podía ser llevado a su casa en Jutiapa a bordo de una ambulancia del Roosevelt.

“El hospital Roosevelt cuenta con un hogar temporal para este tipo de pacientes, por ejemplo, personas que vienen de lejos y que son referencias hospitalarias y no tienen donde quedarse a dormir se brinda un lugar y su alimentación”, señaló Ávila.

Dijo que son dos hogares con los que cuentan, entre ellos la Casa Ronald McDonald, donde cada día se atiende a entre 40 y 50 pacientes, principalmente niños con problemas renales.

“Los niños que vienen a hacerse hemodiálisis que vienen de lugares lejanos y que no tienen donde quedarse a dormir, el Hospital Roosevelt les ubica en este hogar temporal”, refirió.

Además, el Hospital Roosevelt dijo emitió un comunicado en el que explica lo que sucedió.

“Un menor de edad fue atendido en la Emergencia de la Pediatría del Hospital Roosevelt procedente de Jutiapa, quien presentaba una lesión ocular, médicos especialistas de la Unidad de Oftalmología luego de las evaluaciones médicas, realizaron un procedimiento quirúrgico oftalmológico ambulatorio, el paciente se encuentra estable”, refiere la misiva.

Agrega que “un equipo multidisciplinario integrado por médicos, Unidad de Atención y Gestión al Usuario y Trabajo Social, coordinaron que el menor junto a su madre fueran ubicados en el Hogar Temporal del Centro Asistencial, lugar creado para este tipo de pacientes y familiares quienes no cuentan con un lugar para su recuperación en la ciudad capital”.