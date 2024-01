Qué son y para qué se usan los productos estéticos que serán normados por el Ministerio de Salud en Guatemala

De acuerdo con Ana Luisa Olmedo, directora de comunicación social de la cartera de Salud, esta norma servirá para evitar “malas prácticas en salones de belleza o spa y otros establecimientos”, debido a que en varios lugares del país se realizan tratamientos sin tener licencia de regulación y sin tener la experiencia adecuada para hacer algún tipo de tratamiento al paciente.

“Esta regulación es excelente, para que los productos farmacéuticos y con fines de uso estético no sean colocados por personas no capacitadas. Cuando se desee hacer un procedimiento hay que buscar que el producto esté avalado por el Ministerio de Salud de Guatemala, que tenga certificación internacional y estudios”, dice la dermatóloga Maureen Barahona.

Un buen producto podría provocar efectos secundarios en el paciente, como moretones, taponamientos arteriales, infecciones o parálisis. Sin embargo, estas consecuencias son más comunes cuando la persona no sabe aplicarlo o no conoce a profundidad las características de la sustancia.

“Hay que estar seguros de que quien lo aplica conoce los posibles efectos adversos. Todos los profesionales que hemos hecho un procedimiento estético hemos tenido complicaciones, pero la diferencia con un profesional es que puede resolverlas”, añade Barahona.

Para qué se usan los productos que regulará el Ministerio de Salud

El acuerdo ministerial 357-2023 enlista los siete productos que serán regulados, entre ellos la toxina botulínica tipo A y el ácido hialurónico lineal y reticulado, que son comúnmente utilizados para hidratar y dar elasticidad a la piel.

“Los productos de uso estético tienen varios años de usarse y se han comprobado sus beneficios que van desde reducción de arrugas, dan volumen, contornean y definen varias áreas del cuerpo. Sin embargo, como cualquier medicamento, es importante conocer sus efectos adversos y que sean aplicados por un especialista”, opina Jorge Hernández, dermatólogo.

Toxina botulínica tipo A

Es una toxina elaborada por la bacteria Clostridium botulinum. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de EE. UU., se encuentra en el medicamento Botox y se usa en pequeñas cantidades para afecciones como sudoración excesiva en las axilas, espasmos musculares graves en el cuello y hombros; así como para reducir arrugas en la cara.

En el cuerpo, los nervios le envían señales a los músculos para que se contraigan o dejen de moverse, Al aplicar esta toxina, lo que sucede es que impide la liberación de los neurotransmisores que envían la señal al músculo para que se mueva. Por ello, la Toxina botulínica ha sido utilizada en procedimientos oftalmológicos, neurológicos y de estética.

Esta toxina es utilizada, para procedimientos de medicina estética, como definir y levantar la punta de la nariz, para definir el cuello de Nefertiti; se aplica en áreas de la frente, la sonrisa gingival y en axilas, palmas de las manos y plantas de los pies para disminuir la sudoración. En algunos casos también se aplica para mejorar cicatrices, ya que hace que disminuya la contracción del músculo y que haya menos fuerza de tensión sobre la cicatriz.

Ácido hialurónico lineal y reticulado

“El ácido hialurónico es un material que el cuerpo lo produce naturalmente. Las células a nivel de la dermis están suspendidas dentro de un material amorfo, que es el hialuronato o el ácido hialurónico”, explica la dermatóloga Barahona.

El ácido hialurónico da volumen e hidratación, ya que es una molécula que capta agua. Puede ser fabricado en un laboratorio en dos tipos: reticulado y no reticulado. El ácido hialurónico no reticulado, o también llamado “lineal”, hace referencia a baja intensidad, son moléculas dispersas que no se unen entre sí y se usa en las capas superficiales de la piel para hidratar la piel y dar luminosidad.

Mientras que el reticulado es de mayor intensidad y ayuda a dar volumen y estructura, por lo que se usan para levantar u ocupar un espacio en donde se haya perdido material de la piel. Por ejemplo, se aplica en el entrecejo para reducir la arruga del ceño, para mejorar las ojeras, levantar el pómulo o definirlo, para mejorar el perfil de la nariz y contornear, definir y dar volumen a los labios.

Hidroxiapatita de Calcio

Se define como otro tipo de relleno que está compuesto de hidroxiapatita cálcica, uno de los principales componentes de los huesos y dientes. Se utiliza para dar volumen, ya que sus partículas son firmes.

La diferencia con el ácido hialurónico es que, con el tiempo, induce a la formación de colágeno. Por lo que conforme a los años se creará tejido propio en donde se haya inyectado la hidroxiapatita cálcica.

Se aplica a nivel de los pómulos para definir o realzar esta área, también junto a la boca en el surco nasogeniano. Este material no se usa en sitios de alto riesgo, ni en donde se tenga la piel muy delgada como labios, nariz, frente, ojeras, porque es muy espeso.

Hilos de dermosustención

Los Hilos de dermosustención de polidioxanona y los de ácido poliláctico también serán regulados por el MSPAS. “Estos hilos pueden ser lisos, especulados o en conos, aunque los más usados son los últimos dos”, dice Barahona.

“Son como el esqueleto de un pez, como que tuvieran hebras o espinas. Estas se introducen dentro de la piel y se tracciona en dirección contraria para que se incruste en la piel. Estos inducen a fibrosis e inflamación, con el tiempo provocan la formación de colágeno y tejido elástico en el área”, añade la dermatóloga.

Se usan para levantamiento de cejas, pómulos, aplanamiento de surco nasogeniano y también se aplica en el cuello.

Ácido policaprolactona poliláctico

La hidroxiapatita de calcio y la policaproctona son dos bioestimuladores que ayudan a la formación de colágeno y tejido elástico. La primera sirve para formación de tejido y dar volumen en ciertas áreas, mientras que la segunda aporta a generar tejido elástico, pero no tiene efecto inmediato.

Es utilizado para el rejuvenecimiento y sustentación, por lo que se aplica en áreas del rostro, escote, cuello y manos.