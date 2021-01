¿Qué vacunas contra el coronavirus piensa comprar el Gobierno con Q1 mil 500 millones?

El Gobierno de Guatemala se alista para la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus, cuyo primer lote podría llegar en febrero y sería de Pfizer. (Foto Prensa Libre: AFP)

En todo el mundo hay más de 160 fabricantes de vacunas contra el coronavirus, cada una con características propias en términos de efectividad y manejo de la cadena de frío, por lo que los países interesados en comprarlas deben diseñar estrategias que garanticen el éxito en la lucha contra la pandemia.

El Gobierno de Guatemala está a la espera de que el Congreso apruebe la iniciativa “Ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el coronavirus covid 19”, por medio de la cual busca una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Salud por Q1 mil 500 millones, con fondos que no fueron ejecutados en varios programas estatales.

El presidente Alejandro Giammattei dijo este lunes 11 de enero que las negociaciones para la compra de vacuna se iniciaron en octubre del 2020 con las empresas que “iban avanzadas en el tema de desarrollo y fabricación”.

“Al día de hoy no tenemos concretamente el costo de la vacuna, de ninguna de las marcas. Los costos no están estipulados porque no se han hecho cotizaciones. Estamos a punto de lograr que dos de ellas (empresas) nos den la cotización”, agregó el mandatario.

Giammattei añadió que el principal problema es el almacenamiento, porque algunas de las vacunas deben estar en congeladores a memos 70 grados. “Dependerá de qué tipo de vacuna se tenga para trazar una estrategia”.

El mandatario refirió que no es conveniente comprar todas las vacunas que se necesitan, “por una simple y sencilla razón, porque este es un coronavirus y muta”.

En tanto, Amelia Flores, ministra de Salud, dijo que “en el mundo hay unos 160 fabricantes de vacunas, pero podríamos negociar con Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonson y Johnson, la vacuna Rusa Sputnik y la vacuna china Sinopharm”.

Además, dijo que en agosto se empezaron las negociaciones con la plataforma Covax (sistema de distribución de la vacuna) y en enero “ya tenemos algunas notificaciones, la semana pasada informaron que tienen vacuna Pfizer para ingresar en febrero y podríamos empezar a vacunar”.

La ministra señaló que todas las farmacéuticas les exigen firmar un acuerdo de confidencialidad para empezar con los procesos de negociación de compra.

El acuerdo de confidencialidad (que se firma con todos los productos que se están fabricando), es el marco legal que los protege (a las empresas) de la copia de sus componentes, protege la propiedad intelectual y protegen los procesos científicos que se realizan durante la fabricación de la vacuna.

Flores dijo que con AstraZeneca-Oxford se firmó el acuerdo de confidencialidad el 27 de octubre del 2020, con Sputnik el 3 de noviembre, con Pfizer, Moderna y Jonson y Johnson el 6 de noviembre y con Moderna el 8 de enero último.

Con lo anterior y si la iniciativa de ley es aprobada por el Congreso, el Gobierno tiene abierta la posibilidad de negociar y comprar de forma directa la vacuna que más le convenga al país, pues también se debe tomar en cuenta la efectividad y la capacidad de almacenamiento que tenga al sistema de Salud pública.

“Con la vacunación se disminuirá la morbilidad y la mortalidad y se mantendrán los servicios de salud esenciales, lo que significa que habrá muy pocas personas gravemente enfermas dentro de los hospitales”, dijo Flores.

Se pretende empezar la vacunación en hospitales, CAPS y Caimis y se calcula que eso durará unos tres meses. Las autoridades no tienen claro cuál será el costo de la vacuna, pero se calcula que cada una costará entre US$16 y US$18.

Algunas de las vacunas, como la de Pfizer, necesitan ser almacenadas en congeladores a menos 70 grados, lo que supone una de las mayores dificultares por la existencia de ese tipo de equipos en el sistema de Salud.

Flores dijo que cuentan con cuatro congeladores a menos 70 grados y en el Incap los apoyará con entre 10 y 12 congeladores. Covax ofreció el envío de 100 mil dosis en febrero.

Vacuna mediante Covax

El Ministerio de Salud explicó que la compra de vacunas mediante el mecanismo Covax -a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al que se adhirieron 172 países, incluida Guatemala- es ajena a la iniciativa de ley planteada por el ejecutivo. Las primeras dosis de ese mecanismo podrían llegar a Guatemala en febrero.

Covax busca asegurar un acceso equitativo de vacunas para el 20 por ciento de la población de cada país al que se representa -3.3 millones en Guatemala-.

Por ahora, Guatemala ya anticipó el 15% -US$10.7 millones- para la compra de 6.7 millones de dosis para 3.3 millones de personas, justamente el 20% de la población. El compromiso por Covax tiene pendiente Q473 millones una vez la vacuna esté en el país, según Salud.