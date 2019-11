¿Quiénes son los jóvenes que recibieron becas de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez?

Jóvenes de siete departamentos del país reciben becas de estudio para el 2020. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Los 35 jóvenes beneficiados por la Fundación Juan Bautista Gutiérrez comenzarán una carrera universitaria en el 2020 y se graduaron de distintos establecimientos de nivel medio en Guatemala, El Progreso, Chiquimula, Alta Verapaz, Jalapa, Retalhuleu y Suchitepéquez.

Algunos de ellos señalaron que de no ser por la beca no tenían pensado seguir estudios superiores debido a que sus recursos no les alcanzan, y, de hacerlo, no podrían estudiar la carrera de sus sueños pues tendrían que trabajar y estudiar.

Entre las carreras que estudiarán los becados están varias ingenierías como en biotecnología, Industrial, biotecnología molecular, bioinformática, biomédica, ambiental con énfasis en gestión y marketing.

Joshua Chicoj, de 19 años, originario de la capital, se especializará en matemática para luego hacer reformas educativas en el país. Además, considera que tener una beca le ayudará a obtener un beneficio así para estudiar una maestría en el extranjero.

Isabel Gutiérrez Bosch, presidenta de la Fundación, recordó que el proyecto comenzó en 2000, cuando entregó la medalla de las Olimpiadas de la Ciencia a un joven que sobresalió en todos los ámbitos y que al preguntarle qué carrera universitaria estudiaría este indicó que se dedicaría a ser ayudante de albañil con su papá, debido a que por los bajos recursos no podía pagar una universidad. “No dormí esa noche, pensando en él”, rememoró Bosch.

Fue entonces que pensó cómo invertir en la educación y comenzó con la entrega de beca a ese joven. En 2002 inició de manera formal a entregar ese beneficio educativo.

“Hemos becado a más de 241 jóvenes, de los cuales 116 ya son profesionales graduados y a la fecha, 125 se encuentran realizando sus estudios, a los que se suman estos 35”, indicó Bosch.

Sofía Imeri, de 17 años, vive en Patulul, Suchitepéquez, y dijo que la beca le ayudará a cumplir sus sueños de estudiar ingeniería de alimentos. “Esta beca es una gran oportunidad de cumplir mi sueño, que por varios factores, económicos, de vivienda, un cambio radical, no hubiera podido. Pienso que va a ser muy positivo para mi vida”, expresó.

Este año se registraron cuatro mil 75 visitas al sistema de aplicación de becas de las cuales 652 jóvenes concluyeron la solicitud; en la segunda fase, 342 realizaron pruebas académicas y 50 clasificaron para realizar pruebas específicas. Posteriormente se realizó el estudio socioeconómico de 40 seleccionados y fueron 35 quienes resultaron favorecidos con becas, una de las cuales se entregó en alianza con Supermercados La Torre.

Para obtener una beca en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, los interesados deben estar en el último año de diversificado cuando apliquen, tener promedio mínimo de 85 puntos desde tercero básico y la necesidad de apoyo económico.

