Requisitos que Guatemala debe cumplir para tener más vacunas, donadas y compradas

Guatemala debe cumplir con requisitos que ponen las farmacéuticas para que las vacunas anticovid llegue al país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El panorama para las próximas semanas en relación con el plan de vacunación contra el covid-19 no parece más prometedor que los últimos 15 días, a juzgar por las declaraciones de los funcionarios y las condiciones que imponen las farmacéuticas para entregar las dosis.

Nancy Pezzarossi, viceministra de Salud, dijo el pasado lunes en el Congreso de la República que el país necesitaba cumplir con ciertos requisitos para optar a la donación de EE. UU. “Se requiere de un proceso de indemnización personal por parte del gobierno de Guatemala, y eso en nuestro sistema no lo tenemos, se están haciendo los preparativos legales, mientras que eso no esté, realmente no podemos” recibirlo, indicó.

Dicha condición la exigen las farmacéuticas Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, las tres que podrían proveer al país las vacunas que ofreció el gobierno estadounidense.

La ministra de Salud, Amelia Flores, también señaló esta semana que Guatemala “tiene que cumplir con los requisitos legales estrictos que requiere cada uno de los fabricantes”, aseguró que se trabaja en ello y que está semana los documentos estarían “listos para ser aprobados”, se consultó a Comunicación Social acerca de las condiciones que debe asumir el país con las farmacéuticas y sobre el avance del trámite, pero no respondió.

Aunque el Ministerio de Salud no aclara en qué consisten dichos requisitos, en los registros públicos destaca el acuerdo ministerial 40-2021, Norma de Excepción de Responsabilidad y Compensación por Reacciones Adversas Serias Atribuidas a las Vacunas contra el Covid-19, aprobado en febrero pasado.

Este acuerdo, en vigor desde entonces y firmado por Flores, señala que las personas que se vacunen deben firmar “un consentimiento en el que ratifican que han recibido información sobre los beneficios y riesgos de la vacunación contra el covid-19, incluyendo las posibles reacciones adversas serias conocidas y voluntariamente accedan a este procedimiento”.

También deja exentos a los fabricantes de las vacunas que sean compradas y suministradas por Guatemala de cualquier responsabilidad relacionada con efectos secundarios ocasionados por el producto. El acuerdo, entonces, los blinda. “Solo podrán ser responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, por incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de registro y aprobación de las vacunas”.

La normativa también menciona que “las empresas fabricantes gozarán de inmunidad de juicio, con la única excepción que la muerte de la víctima o una reacción adversa física grave, pueda demostrarse con pruebas admisibles que sean el resultado de una ‘mala conducta intencional’ de compañía farmacéutica”.

Este acuerdo es parte de los requisitos que Guatemala debe asumir con los fabricantes que podrían enviar dosis al país a través de las donaciones de EE. UU. y del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS).

Otra donación estaría por llegar a territorio guatemaltecos, esta vez del gobierno de México, y lo que se sabe es que serán dosis de AstraZeneca. “No tenemos la cantidad ni el día en que ingresará, pero sabemos que los trámites ya se están realizando”, dijo Flores.

Amplían oferta

Hasta ahora la mayoría de las vacunas contra el covid-19 que tiene Guatemala han llegado a través del Mecanismo de Covax, que ha abastecido del fármaco de AstraZeneca, sin embargo, esta semana Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, confirmó que a partir de julio tendrán vacunas de Pfizer y Johnson & Johnson para distribuir en los países suscritos, entre estos Guatemala.

En este caso, el país también debe cumplir con las condiciones que fija el acuerdo 40-2021 de normas de excepción de responsabilidad.

De acuerdo el doctor Marc Rondy, asesor de Inmunización y Punto Focal de Vigilancia para Covid-19 de la OPS/OMS Guatemala, los aspectos legales y acuerdos de indemnización se negocian y firman de forma bilateral entre los países y los productores de vacunas.

Sin embargo, no hay certeza de los requisitos que las farmacéuticas solicitan a Guatemala para tener acceso a las vacunas donadas por EE.UU., y con ellas ampliar la cobertura de inmunizacón que ha sido mínima, hasta el miércoles se contaban 745 mil 323 dosis aplicadas.

Para Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos, lo relacionado al proceso de vacunación en el país no ha sido claro desde el inicio.

Resguardo de vacunas

El subdirector de la OPS señaló que trabajan con EE.UU. para revisar las capacidades de la cadena de frío que los países tienen para poder recibir la donación y basado en ello hacer la distribución, esto para evitar que la escasa cantidad de vacunas disponible se deteriore al no ser almacenadas a la temperatura requerida por el fabricante, que en el caso de Pfizer necesita de una congelación mayor para resguardarla por un tiempo prolongado.

Rondy mencionó que el Ministerio de Salud envió al Mecanismo Covax su Plan Nacional de Vacunación, el cual incluyó la capacidad que el país tiene de congelación a temperaturas ultra bajas. De esa cuenta se determinó que Guatemala estaba preparada para recibir y administrar vacunas Pfizer de forma adecuada.

Si bien dicha vacuna necesita resguardarse entre -80 y -60 grados centígrados, ha sido aprobada para una conservación entre 2 y 8 grados durante 31 días, mientras que la de Johnson -Janssen- durante tres meses.

A criterio del asesor de OPS, “la gestión logística en Guatemala podría ser facilitada por el uso de congeladores de ultra bajas temperaturas (0 a -20°C para la vacuna de Janssen) a nivel central y de la cadena de frío usada para las vacunas AstraZeneca a nivel departamental”. Esta última es la que ha ingresado al país a través del Mecanismo Covax y de una donación de India, en total son 924 mil 800 dosis.

Por aparte, al Sistema de Salud llegaron 150 mil dosis de la vacuna Sputnik, de una negociación que contempla vacunas para 8 millones de guatemaltecos, y para las que se necesita una cadena de frío que garantice los -20 grados, en el país es escasa y eso ha complicado extender la inmunización más allá de la capital.

Sobre el biológico ruso, la OPS continúa el proceso de evaluación para poderlo incluir dentro de la cartera de vacunas que ofrece Covax a los países participantes, razón por la que no figura en las opciones del mecanismo.