La consulta externa del Hospital Roosevelt no atendió este lunes a los pacientes como habitualmente lo hace, únicamente aquellos que necesitaban una atención directa la recibieron, a los demás se les recalendarizó la cita. Hay riesgo de que la suspensión del servicio continúe por lo menos hasta que se garantice seguridad policial en el perímetro y en el interior del centro asistencial.

Médicos residentes tomaron esta medida por lo inseguro que se ha vuelto el hospital. El pasado 14 de agosto una llamada telefónica alertó de una bomba colocada en el interior del edificio que inmediatamente fue evacuado. El hecho resultó ser falso.

Desde esa fecha a la planta telefónica del centro asistencial han ingresado alrededor de cuatro amenazas contra médicos, paramédicos y personal de enfermería, pero también han sufrido acoso y han hurtado mochilas, laptops, teléfonos celulares y otras pertenencias.

Por esa razón es que médicos residentes se organizaron y decidieron suspender la atención en las consultas externas ante la falta de medidas efectivas e inmediatas que garanticen las condiciones adecuadas de seguridad para el personal y para la población que acude al centro asistencial.

A diario el Hospital Roosevelt atiende en la consulta externa a no menos de mil 300 personas, además de pacientes en las áreas de encamamiento y en las emergencias.

“Es prudente la petición que hace el cuerpo médico para garantizar la seguridad de cada integrante del hospital y de la población. Los médicos están en la apertura (de atender a los guatemaltecos) siempre que se cumplan sus demandas: la permanencia de Policía Nacional Civil en áreas perimetrales y en áreas internas”, dijo Luis Chávez, director del hospital, en una conferencia de prensa al salir de una reunión en donde participaron residentes, autoridades del hospital, la Policía, personal del Ministerio de Salud, representantes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Chávez indicó que desde el viernes han llegado varios contingentes de la PNC al hospital, pero lo hacen por períodos cortos, y la petición puntual es que permanezcan en el lugar, y que haya presencia en los puntos ciegos que se han identificado de ingreso al hospital. Además, que la asignación sea de 30 policías dentro del edificio.

Los residentes esperan que la solicitud sea atendida inmediatamente, y para ello dan un plazo de 24 horas, según Jenifer Serrano, residente del departamento de Cirugía. De no tener respuesta favorable, la consulta externa seguirá suspendida.

Este lunes 19 de agosto director del Hospital Roosevelt, y médicos residentes, representantes de la PDH y del Colegio de Médicos dieron una conferencia de prensa para informar que siguen las conversaciones sobre la necesidad de seguridad en el centro asistencial. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

“Lamentamos llegar a estas instancias para ser escuchados, esperamos tener una solución a esta situación. Si no somos nosotros los que nos levantamos para mostrar esta problemática hospitalaria, nadie se entera y nadie hará un cambio”, agregó.

Temor en el hospital

“Vivir en medio de amenazas no nos deja trabajar adecuadamente”, dijo Eduard Macario, residente de Medicina Interna, e indicó que teme por su vida y la de los demás médicos.

Por ello, se implementó una mesa de diálogo para abordar la seguridad en el hospital de manera inmediata, pero esta también persigue hacer un reajuste en la atención que se da a los privados de libertad en el hospital, pues a diario llegan entre ocho y 10, algunos de ellos son reos de alta peligrosidad.

“No es sano que como médicos estemos en este hospital y sintamos que se puede violentar nuestra vida dentro del área”, refirió Serrano, situación que viene de tiempo atrás, pero se agravó con las recientes amenazas recibidas.

Subdirector de servicios técnicos de apoyo al Hospital Roosevelt ,Jaime Enrique Mata, junto con PNC y PDH hicieron un recorrido en las entradas principales del hospital. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Sin estudiantes

Desde el fin semana los estudiantes externos de las distintas universidades que imparten la carrera de Medicina en el país no han asistido a clases en el hospital, salvo los que cursan el último año, pues apoyan al personal que no se da abasto para atender a la cantidad de pacientes que hay en encamamiento y en otras áreas.

La medida es para proteger a los estudiantes que están en formación y no tienen un vínculo laboral directo con el centro asistencial, de acuerdo con la médica Luz Abad, subdirectora médica del Roosevelt.

“Tenemos que velar por su bienestar, no vamos a pedir que regresen hasta que sintamos que la seguridad está garantizada no solo para el personal, sino también para ellos. No podemos asumir la responsabilidad de que salgan afectados en su integridad física, porque no podemos garantizar la seguridad en el hospital”, mencionó Abad.

En el ingreso del Hospital Roosevelt se ha implementado el registro de las personas que ingresan a consulta externa, la emergencia y las demás áreas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Presencia policial

Desde que ocurrió la amenaza de bomba en el Hospital Roosevelt se ha mantenido presencia policial en el lugar, según el comisario Ausencio Sandoval de la PNC.

El fin de semana se observó fuerte presencia de agentes en el perímetro del edificio, sin embargo, para este lunes la cantidad había disminuido.

Sandoval indicó que para dar seguridad al hospital se reubicaron 10 puestos de control, que incluye el ingreso vehicular y peatonal del personal, familiares y pacientes que asisten a las distintas consultas.

Habrá registro de los automóviles que lleguen al área del centro asistencial, así como de las personas que lo hagan a pie. En el interior del edificio habrá puestos fijos con presencia policial en lugares claves.

También se coordinó que el ingreso del personal sea por una puerta específica.

En el perímetro del Hospital Roosevelt se contará con la presencia de unos 50 agentes de la PNC. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Serán alrededor de 50 agentes de seguridad los que se ubicarán en el lugar y estarán allí las 24 horas. Ellos pertenecen a la División de Fuerzas Especiales, la Comisaría 14 y División de Protección de Personalidades.

Los agentes de la PNC estarán en el hospital hasta que se tenga la percepción de seguridad, y se concluya el proceso de investigación que se inició con relación a la amenaza de bomba y otras que los médicos han recibido.