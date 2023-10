Restablecimiento de agua podría tomar 72 horas, luego de la liberación de presas El Tesoro y Xayá Pixcayá, según Empagua

El pasado 9 de octubre, la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua) informó que personas armadas tomaron la planta El Tesoro, en Chimaltenango y obligaron a suspender el suministro de agua entubada hacia la capital por medio del acueducto Xayá Pixcayá.

La planta El Tesoro fue tomada por manifestantes que exigían la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras; los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana.

El suspender el suministro de agua, según el comunicado que publicó Empagua el lunes 9, ponía en riesgo el abastecimiento de agua en las zonas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 19, de la capital, así como de varios hospitales. Por ello, solicitaron el apoyo a las autoridades y fuerzas de seguridad para que puedan retomar el control lugar.

El 13 de octubre Empagua señaló que estaba en riesgo inminente que la capital, Mixco y Chinautla se quedaran sin agua debido a la toma de la presa El Tesoro. Sin embargo, desde el martes 10 varios vecinos de la zona 7 de la capital, en las colonias cercanas a la Bethania, señalaron que no tenían agua.

El domingo 15 de octubre, los pobladores liberaron pacíficamente la planta El Tesoro como “un acto de buena fe” y teniendo presente que el acceso al agua es un derecho humano, según dieron a conocer por medio de un comunicado. Ese mismo día, la Corte de Constitucionalidad había ordenado que las fuerzas de seguridad actuaran para tomar la presa.

La madrugada del lunes 16, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala desplegaron en conjunto más de mil 200 efectivos, muchos con equipo antidisturbios, para desalojar la planta. Sin embargo, el lugar ya se encontraba vacío debido a que los manifestantes habían entregado el lugar el domingo 15.

Sin agua

A pesar de que la planta de agua de El Tesoro, Chimaltenango, que lleva el servicio a la capital por medio del acueducto Xayá Pixcayá, fue liberada el domingo 15 de octubre, vecinos de las colonias de la zona 3 informaron este lunes 16 que no ha llegado el servicio de agua.

De acuerdo con Mirsa Cabrera, vecina de la colonia El Incienso, a pesar de que siempre tienen recipientes con agua, esta reserva se les terminó el viernes 13. Por lo que pidieron ayuda a la Municipalidad y les dieron varias pipas de agua, pero continuaron sin tener agua para tomar.

En la colonia El Incienso zona 3, la Municipalidad les abasteció con seis pipas para aproximadamente 1 mil 500 familias el pasado sábado 14 de octubre, sin embargo, varios residentes ya no tienen agua para subsistir esta semana.

“Llevamos una semana sin agua. Ha sido difícil porque, como está la situación no podemos salir a trabajar, entonces eso dificulta más no tener agua para tomar ni para lavar. El sábado la Municipalidad nos trajo pipas de agua, pero no tenemos para tomar, entonces hay que comprar”, relató a Prensa Libre y Guatevisión Silvia Estrada, quien tiene más de 50 años de vivir en la colonia El Incienso.

Estrada señaló que están gastando aproximadamente Q9 por un “tambo de agua”. En su casa hacen uso de tres garrafones al día, ya que viven 10 personas en su casa.

Erwin Rivera, presidente del comité de vecinos de la Colonia el Incienso, explicó que las pipas de agua que recibieron por parte de la Municipalidad no fueron suficientes, ya que la mitad de las familias que viven en dicha colonia continúan sin este recurso líquido. “Pensamos hacer una carta para el alcalde, para que nos ayude con más pipas de agua. Trajeron bastantes, pero no fueron suficientes. Si van a tardar más días, vamos a necesitar más agua”, señaló.

(Vídeo Prensa Libre: Leslie Sánchez).

Empagua publicó en la red social X, antes Twitter, los pasos a seguir luego de que la planta El Tesoro fuera liberada. La primera es “limpieza profunda de los canales que trasladan el agua y una revisión exhaustiva de todos los equipos”, lo cual podría tardar de seis a ocho horas.

Luego, el “proceso de traslado de agua desde la presa El Tesoro hacia planta Lo de Coy y la etapa de potabilización del agua”, para esto estiman aproximadamente 12 horas. Después se debe cargar efectivamente la red de distribución. Acá indican que el “inicio de distribución de agua potable dependiendo del acaparamiento y consumo de los sectores desabastecidos, tiempo aproximado de 48 a 72 horas”.