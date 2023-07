Río Las Vacas: La barricada interceptora de The Ocean Cleanup extrae el equivalente a mil camiones de plásticos

En 2022, The Ocean Cleanup realizó su prueba inicial de su solución Interceptor, e instaló en el río Las Vacas el Interceptor Trashfence, una valla de 8 metros de altura que fue diseñada para dejar pasar el agua, pero bloquear la basura. Aunque la barricada pudo contener inicialmente las toneladas de desechos que se precipitaban río abajo, finalmente cedió y la mayor parte de la basura se perdió.

El Interceptor 006 es el segundo intento de la organización por contener la basura que fluye río abajo por el río Las Vacas. Esta nueva versión se trata de un sistema de dos barreras flotantes resistentes colocadas a lo ancho de ese río, en jurisdicción de Chinautla. Una está aguas arriba con una longitud de 51 metros y una segunda aguas abajo con una longitud de 107 metros.

Another milestone in Guatemala: we have now removed over one thousand truckloads of trash from the Rio Las Vacas. 🇬🇹

This is our toughest river challenge so far, but we’re continually working to improve Interceptor 006 and keep tons of plastic from entering the Caribbean Sea. pic.twitter.com/FZWXCHZtWU

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) July 11, 2023