Río Las Vacas: ¿Qué hacen con todo el plástico interceptado y extraído en Chinautla?

Este año, la organización volvió con la nueva solución Interceptor 006. Se trata de un sistema de dos barreras flotantes resistentes colocadas a lo ancho del río Las Vacas, cerca del Chinautla, para capturar el plástico de manera eficiente, mientras permite que el agua pase libremente por debajo de la superficie. Una está aguas arriba con una longitud de 51 metros y una segunda aguas abajo con una longitud de 107 metros.

“Con la captura de plástico de un solo día del Interceptor 006 en el Río Las Vacas en Guatemala”, tuitió el 15 de junio último Boyan Slat, fundador y CEO de The Ocean Cleanup, una foto en la que aprece posando frente a un volcán de plásticos, pero la primera pregunta que saltó entre los usuarios es, ¿Qué hacen con todo ese plástico? ¿Lo reciclan?

With a single day’s worth of plastic catch from Interceptor 006 in the Rio Las Vacas in Guatemala. pic.twitter.com/8hLLlrq1RK

