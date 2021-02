Salud asegura que pedir pruebas covid-19 a estudiantes y maestros es ilegal y también firmar contratos que eximan a centros educativos

Colegios deben mantener medidas de prevención en el regreso a clases presencial por el covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Luego de participar en Gabinete, ministros de Estado brindaron una conferencia de prensa este lunes 1 de febrero para referirse a la pandemia del covid-19.

La ministra de Educación, Claudia Ruiz, indicó para el regreso a clases seguro en ningún momento se ha dicho que el uniforme sea de uso obligatorio cuando las clases son virtuales.

Añadió que el Ministerio de Educación (Mineduc) ha recalcado que los niños que tienen sus uniformes pueden usarlos, pero en algunos casos a estudiantes de reciente ingreso se les está pidiendo hasta cuatro uniformes, entre estos de diario, de educación física, de danza o teatro.

“No es obligatorio que los niños reciban sus clases virtuales con el uniforme de diario”, enfatizó la funcionaria.

Prueba de covid-19 en colegios

La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo que con relación al tema de que algunos colegios están solicitando pruebas de covid-19, no hay lineamientos técnicos ni legales para hacer pruebas a los alumnos.

Dijo que esto no es técnicamente apropiado, porque si una persona no tiene síntomas, no es correcto que se haga una prueba de hisopado “ni mucho menos como un requisito para acudir presencialmente a una institución privada o pública”.

Añadió que “es totalmente ilegal” y los padres de familia deben estar anuentes con este tema y no permitir que les soliciten una prueba de covid-19 a sus hijos, ni a los maestros para asistir a los colegios o las escuelas.

Explicó que este tema de las pruebas se realiza cuando hay niños o niñas con algún síntoma o algún maestro con alguna sintomatología.

Denuncias por contrato

El ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, indicó que en materia laboral han tenido denuncias de maestros, a quienes algunos colegios privados les están exigiendo que firmen algunos contratos en los cuales los eximen de responsabilidad a los establecimientos si en caso se contagian de coronavirus.

“Eso no es correcto”, dijo el funcionario, quien explicó que el reglamento de las normas de salud y seguridad ocupacional establece cuáles son las responsabilidades de ambas partes en la relación laboral.

Dijo que los dueños de los colegios deben de proveer todos los insumos, por lo que no se libran de su responsabilidad.

Tampoco es correcto que obliguen a los maestros a firmar algún documento en el cual eximen esta responsabilidad.

El ministro de Economía, Antonio Malouf, dijo que están conscientes que con la pandemia los padres de familia hacen esfuerzos para que sus hijos estudien de forma virtual, pero algunos establecimientos cobran el bus escolar que no se está usando.

Cobros por servicios

Añadió que seguirán recibiendo la denuncia de los cobros por servicios que no se prestan. También apoyarán a los padres de familia para la devolución del dinero si es que pagaron algunos servicios que no están funcionando.

“Que los establecimientos no vayan a cobrar cosas que no están dando”, manifestó.

La ministra Amelia Flores añadió que tanto Educación y Salud han trabajado en el tema de regreso a clases y los establecimientos educativos se deben basar en el color de alerta en el semáforo.

Dijo que en el departamento de Guatemala muchas de las instituciones privadas están en municipios en rojo, por lo que deben tomar las consideración.

Flores añadió que actualmente no hay reportes de brotes de casos de covid-19 en establecimientos educativos.

También han tenido conversaciones con los decanos de distintas universidades y en febrero próximo comenzarán los estudiantes de Medicina en los distintos servicios.

Flores añadió que en algunas semanas ha habido aumento de casos, como por ejemplo a finales de diciembre e inicios de enero. Tamizado un gran número de muestras.

Resaltó la labor de los laboratorios móviles en mercados y ahora una unidad en la colonia Atlántida zona 18.

Alerta sobre vacunas falsas

Enfatizó que las vacunas solo serán vendidas a los gobiernos, por lo que hizo un llamado a la población para que no les ofrezcan vacuna por ningún medio, ni por comunicados, ni por redes sociales, ni megáfonos comunitarios porque estas son falsas. Tienen conocimiento que puede entrar vacuna falsa en las frontera con México.

Agregó que ningún país tiene fecha para entrega de vacunas.

En el tema de las ferias, dijo que hay protocolo específico, pero hay ferias que no están en la gremial.

Recordó su rol a los alcaldes y dijo que la mayoría de estos a jugado un papel muy importante en su actuar con la multisectorial.

Afirmó que están comprometidos con la vacuna que será gratuita. Con los hospitales privados han tenido reuniones para saber de las personas que trabajan en primera línea y pacientes con enfermedades crónica.

Dijo que existe la posibilidad de tener más vacunas de los prometido la primera vez, pues con el aumento de dosis se podrá cubrir a la mayoría de las personas en servicios de salud y tener la posibilidad de pensar en los siguientes grupos diseñados para estos.

Por acercarse la celebración del Día del Cariño, Flores dijo que como en todas las festividades, siguen insistiendo en los comercios para que guarden la distancia las personas, velar por el ingreso a los recintos, uso de la mascarilla y los aforos.

Anunció que cada hospital vacunará en base a su estimado de personal y comenzar la vacunación dentro de sus servicios. También se habilitarán áreas externas a los lugares de Salud para vacunar grupos en determinados lugares.

La ministra Flores dijo que algunas semanas se ha visto aumento de casos, especialmente de finales de diciembre a inicios de enero.

En los laboratorios móviles en mercados de la capital se han practicado 5 mil 689 pruebas para u total de 566 positivas.

Resaltó que se ha aumentado el número de camas para la atención de los pacientes críticos. Dijo que en la mayoría de los hospitales temporales de forma global la ocupación es del 62 por ciento en casos severos.

La mayoría de los pacientes leves están siendo tratados a nivel comunitario. En toda la red de servicios hospitalarios la ocupación de casos severos es del 75%.