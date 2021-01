Salud asegura que retomarán medidas por alza de casos de coronavirus en Guatemala

La ministra Amelia Flores explicó que si todos utilizaran la mascarilla correctamente, los contagios de covid-19 bajaran. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo este jueves que el Gobierno retomará medidas para frenar el coronavirus, debido al alza de casos registrados en los últimos días.

“El cuándo no lo puedo dar en este momento, pero sí va a ser a la brevedad, estamos trabajando en eso con el Ejecutivo para darlas a conocer”, dijo la ministra respecto de las normativas.

Explicó que son medidas que ya se conocen y que ya se han determinado en otros momentos.

“No van a ser medidas drásticas, pero sí vamos a estar vigilando y monitoreando temas que se habían quedado olvidados”, agregó.

Flores ejemplificó que se analizará el aforo en los mercados, supermercados y centros comerciales, donde el riesgo de contagio es latente y donde pudo haberse descuidado ese tema.

La funcionario dijo que en estos momentos se están analizando los municipios, el número de casos y el Semáforo Covid-19, aunque aclaró que un toque de queda aún no se considera, “para no asustar a la población”.

Lea también: Guatemala supera las 6 mil pruebas de covid-19 y se registran 953 casos más

Agregó que se hará énfasis, por ejemplo, en el uso de mascarilla, que no ha sido permanente y que no ha sido tomando en cuenta, incluso hay lugares que están proponiendo no usarla, y todos sabemos que es de bajo costo y con mucha efectividad, resaltó.

En ese sentido, informó la ministra, se está trabajando con cada municipalidad para que haga conciencia sobre el uso correcto de la mascarilla.

“Si usáramos la mascarilla tendríamos cada vez menos casos”, enfatizó Flores.

El país sobrepasó en dos de los últimos días los mil casos de coronavirus, y expertos han advertido sobre un eventual colapso del sistema en los hospitales tras el azote de una segunda ola de covid-19.