Salud dice que pruebas para detectar la variante delta en el país dieron negativo, pero estas fueron tomadas en junio

Afirmó que se podrá hacer la secuenciación en Guatemala y se podría tener un resultado “mucho más rápido”.

Dijo que para la secuenciación aún no se cuenta con nuevo equipo, pero se hizo un convenio de trabajo con una entidad guatemalteca que trabaja en el tema.

En su mensaje a la población manifestó: “Yo les digo que se sigan cuidando, independientemente que se hayan vacunado. Estamos haciendo estudios para dar a conocer cuántas de las personas que están ingresando a los hospitales han recibido su vacuna”.

Advirtió que una sola vacuna no es suficiente para la inmunidad que se requiere.

“Les rogamos por favor que no salgan si no es necesario, que no contagien en sus casas. Yo soy, creo, la que más he cuidado, no me quito la mascarilla, no se ni por dónde entró -el virus-, ni todavía me lo puedo explicar, pero seguramente las circunstancias se están dando ahora de manera diferente”, manifestó Flores, quien está contagiada con covid-19 y según ella, se encuentra estable.

Indicó que el virus circula rápidamente y por eso pedimos “que no estemos en aglomeraciones, que seamos conscientes, que si estamos en una reunión donde hay más personas de las que nosotros sabemos que deben estar, no entremos por favor”.

Respecto del incremento de casos de covid-19 y que en algunos días se han superado los 4 mil, la ministra manifestó que “es una situación muy preocupante, lo hemos hecho ver diariamente a la población. Estamos muy preocupados, se sigue haciendo fiestas, reuniones masivas, y eso es lo que está originando esta situación”.

Dijo que “lamentablemente nuestros hospitales ya no soportan más” y no se cuenta con personal para que atienda a la gente.

“Tenemos familias completas contagiadas y eso depende mucho de la actitud y de cuidado que tengamos todos los guatemaltecos”, añadió la funcionaria.

Anunció que enviaron un documento con recomendaciones, para que se tomen en cuenta y en eso están trabajando.

El contenido del documento lo conversan con la Presidencia y anunció que habrá conferencia de prensa, aunque no para hablar de las recomendaciones porque aún los trabajan en equipo.

El 25 de junio pasado se emitió la alerta epidemiológica por hallazgo de variantes VOC ALPHA, GAMMA Y BETA de Sars-Cov-2 en Guatemala consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como variantes de preocupación pues se evidencia que son la causa de una mayor proporción de casos de brotes, evidencia el impacto sobre el diagnóstico, como los tratamientos o las vacunas.

Variante contagiosa