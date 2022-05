Salud explica por qué no se han publicado las nuevas disposiciones covid-19 que Giammattei anunció hace 17 días

El miércoles 27 de abril, Coma dio un mensaje en Cadena Nacional en el que habló de la modificación al uso de mascarilla y la eliminación de los aforos en espacios abiertos y cerrados y dijo que el país finalmente había alcanzado la nueva normalidad que tanto “habíamos anhelado”.

Se mencionó que las medidas abarcarían, además de mascarilla y aforos, el funcionamiento de distintos sectores en esta nueva normalidad.

Las autoridades de Salud afirmaron que se publicaría en el Diario de Centro América las nuevas disposiciones, pero han pasado 17 días desde que el mandatario hizo el anuncio de las nuevas medidas y 12 días desde la cadena nacional de Coma, pero dichas medidas siguen sin ser oficializada.

El ministro Coma comentó en la entrevista de este 9 de mayo que superior al acuerdo ministerial existe un acuerdo gubernativo y se dieron cuenta que impactaba sobre otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo en dónde quedaban reguladas y normas algunas actividades relacionadas con teletrabajo y otra serie de situaciones.

“Básicamente aquí lo que ha pasado es que cada ministerio hizo los ajustes necesarios y esto llevó un poco más de tiempo para que este regreso o desescalada sea de la forma más efectiva posible. No podíamos emitir un acuerdo ministerial con una serie de disposiciones en donde afectábamos a otros ministerios que tienen sus propias disposiciones”, citó Coma.

El miércoles pudieran ser publicadas

Coma afirmó que tuvieron mesas de trabajo técnicas en donde se revisaron los distintos acuerdos y confirmó que el 10 de mayo quede aprobado, en Consejo de Ministros, el acuerdo gubernativo con las nuevas disposiciones y que el miércoles sea publicado en el Diario de Centro América.

Luego de esa publicación ya saldría el acuerdo ministerial con disposiciones.

Se le consultó si el presidente Giammattei se había anticipado a la hora de anunciar las disposiciones cuando estas todavía no estaban listas pero el funcionario aclaró que lo que ocurrió fue que no visualizaron en el momento que el acuerdo ministerial tenía una regulación que venía dada por el acuerdo gubernativo y que impactaba a otros ministerios.

“No fue anticipación, sino que lo que no hubo fue una adecuada visualización de que impactaba sobre otras actividades que era importante dejarla ya totalmente reguladas”, dijo Coma.

Agregó que si hubiera dependido solo del Ministerio de Salud ya se hubieran publicado, pero como estaba regido a un acuerdo gubernativo no se podía hacer.

“Estuvimos haciendo el análisis en su momento si podíamos sacar anticipadamente, pudimos haber hecho un acuerdo ministerial la semana pasada, pero la realidad es que es mejor que si vamos a hacer las cosas no tengamos que cambiar las tampoco cada semana, sino que los hagamos bien”, comentó el ministro.

Autorización de conciertos

Al funcionario se le consultó sobre las autorizaciones para que se llevaran a cabo conciertos masivos en Guatemala y afirmó que estos fueron aprobados bajo los protocolos que estaban establecidos y bajo las circunstancias de color del municipio y los otros de los mapas que ya existían en el Semáforo de alertas covid-19.

“Había habido ya protocolos presentados y en las normas de bioseguridad estaban establecidas y los mismos organizadores del concierto requería que las personas que entraran tuvieran sus carnés de vacunación, entonces así como hubo actividades en Semana Santa, que fueron actividades masivas, hubo una serie de eventos, etcétera, pues bajo esa estructura fue que se trabajó”, afirmó Coma.

Cementerios

Al ministro Coma se le consultó también sobre cómo quedaría la visita a los cementerios, tomando en cuenta el 10 de mayo, pues había duda si se podrían visitar ya normalmente o si persistían las restricciones.

Coma puntualizó que la idea es que, al igual que todas las actividades, las actividades en los cementerios tendrán de nuevo una actividad diferenciada.

Expresó que siempre habrá restricciones para todos aquellos casos que tengan que ver con los fallecimientos de los pacientes con covid-19, pero que en general esta nueva desescalada de lo que lo que trata es de que todas las actividades regresen a su normalidad.

Recordó que como ministerio han generado una serie de recomendaciones, pero que los cementerios están bajo la tutela de las municipalidades y ellos siguen manejando sus protocolos o aplicarán las normas conforme la situación actual de vaya dando.

“La idea es que lógicamente si estamos regresando a la normalidad, pues la gente ya puede acudir a los cementerios, es mi visión muy personal, pero como le digo estos están bajo el marco de tutela y custodia de las municipalidades no sé si las municipalidades van o no a flexibilizar los protocolos, porque no lo han informado”, comentó Coma.

No aumentaron los casos en Semana Santa

El ministro Coma también confirmó que luego del descanso de Semana Santa se mantuvo bajo el índice de positividad de covid-19, la ocupación hospitalaria también se mantuvo en 3% y que al día de hoy hay más pacientes recuperándose que pacientes ingresando por esa enfermedad.

También reconoció que hay muy poca población acudiendo a consulta por coronavirus y no hay demanda de pruebas para detectarlo.

Regreso a clases

En cuanto al regreso a clases en las escuelas públicas, el ministro Coma afirmó que tienen meses preparándonos para este momento y que la visión es clara, pues hay mesas técnicas constituidas y que básicamente todas aquellas escuelas públicas que están en capacidad de apertura, que tienen sus protocolos establecidos, tienen las capacitaciones dadas para el personal que labora en ellas ya podrían regresar a las clases presenciales.

“Estamos preparados. La visión es regresar a la normalidad e implica también de una forma u otra el poder regresar a los chiquitos a unas condiciones en donde más allá de la protección propia del covid, es por abogar de salud mental, la oportunidad de convivir socialmente y sobre todo de tener un aprendizaje probablemente de mayor calidad, entendiendo que desgraciadamente las condiciones de interconectividad para pretender una educación en línea en nuestro país son todavía limitadas”, señaló Coma.

Esperan más vacunación de niños

Según el ministro Coma, están por iniciar los refuerzos de vacunas contra el coronavirus en niños de 6 a 11 años y que es muy probable que en un plazo también tengamos que la vacuna Pfizer pediátrica disponible en Guatemala y eso les hace pensar que habrá más vacunados en este rango, porque los padres tienen la percepción de que es la vacuna ideal para menores de esas edades.

Iniciativa para compras más rápidas

Francisco Coma fue consultado sobre una iniciativa de ley que el Ministerio de Salud pretende impulsar para agilizar compras de medicamentos e insumos y expresó que efectivamente han buscado mecanismos que les permitan enfrentar situaciones muy concretas como el desabastecimiento que tocó vivir a lo largo de estos últimos meses en algunos hospitales.

Afirmó que los eventos de compra tardan muchos meses, generan transparencia, pero el problema es que el ritmo de consumo de medicamentos se ha incrementado.

Reconoció que estos eventos tienen además otros problemas, y es que hay desabastecimiento de productos en el mercado y por lo tanto los oferentes no pueden cumplir con lo que el contrato pide o con la con lo que las bases piden.

También hay problemas con la ley porque los plazos son muy argos y el objetivo final es lógicamente proponer una ley basada en los esquemas de control y transparencia pero que facilite o acorte los procesos de compra.

“No estamos tratando de romper bajo ningún esquema nada de los controles que puedan permitirnos tener claridad en los eventos que se hacen. Recuerden que el problema es que no es el ministerio central el que compra y eso para mí es muy importante aclarar es cada unidad ejecutora y ellos enfrentan distintos problemas; hay problemas que tienen que ver con esto con lo que les decía con los proveedores que no necesariamente tienen la capacidad de abastecer, hay unidades ejecutoras que desgraciadamente no tienen toda la capacidad administrativa para ejecutar de manera eficiente”, puntualizó Coma.

Según el funcionario, no pretenden modificar la Ley de Contrataciones del Estado, sino una ley probablemente temporal.