El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dio a conocer que este martes 11 de junio brindó atención médica a más de 70 personas con síntomas de intoxicación alimentaria, entre ellos 20 maestros y 52 alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta del Cantón Quila, Samayac, Suchitepéquez.

De acuerdo con la cartera salubrista, la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de Suchitepéquez atendió a los estudiantes y algunos fueron trasladados al Hospital Nacional de Mazatenango.

“Los niños presentaron síntomas después de ingerir la refacción escolar”

Una de las madres de familia relató a Guatevisión que dos de sus hijos se enfermaron luego de ingerir la refacción escolar, un pan con pollo y atol de arroz con leche, que les brindó en la escuela.

Otras de las mamás indicó que su hijo no comió los alimentos, pero también presentó síntomas. “Yo consumí ese pan y ese atol, y no me pasó nada”, narró.

Mientras que otra de las entrevistadas dijo que desconocen si la refacción provocó la intoxicación. “No sabemos si fueron los alimentos, pero los niños tenían vómitos y dolor de estómago”, declaró.

Salud investiga el caso

Salud explicó que se tomaron muestras de los alimentos y fuentes de agua que proveen al establecimiento educativo y serán enviadas a la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud.

“Es importante mantener las medidas de higiene en la preparación y manipulación de alimentos, coserlos bien y desinfectar los que se consumen crudos. De igual manera consumir agua hervida, clorada o embotellada”, recomendó el Ministerio de Salud.

Mineduc se pronuncia

Según el Ministerio de Educación (Mineduc), está comprometido con la seguridad alimentaria en los centros educativos.

“Proveemos acompañamiento, capacitación y seguimiento permanentes a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) para asegurar que se apliquen y respeten los protocolos y estándares sanitarios en la preparación de alimentos en las escuelas”, refirió.

La Dirección Departamental de Educación ordenó suspender las clases, mientras se investiga la situación.

Además, recordó a la población comunicarse al número 1528 del Programa de Salud Escolar, en casos de emergencia.