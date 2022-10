Salud recomienda no consumir estos quesos porque podrían estar contaminados con esta bacteria

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social compartió este viernes 21 de octubre una información en la que recomienda a la población que haya adquirido los productos Brie y Camembert, fabricados en Old Europe Cheese, Inc. De Benton Harbor y con fecha de caducidad hasta el 14/12/2022, a no ingerirlos y desecharlos, debido a que podrían estar contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

También hizo un llamado para que se tenga especial cuidado al limpiar y desinfectar cualquier superficie o recipiente que pueda haber estado en contacto con los referidos productos, esto para reducir el riesgo de contaminación cruzada.