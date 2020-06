Salud reporta 434 casos nuevos de coronavirus en Guatemala y 19 fallecidos

No comprenden que las medidas impuestas en todo el mundo para contrarrestar el COVID-19 no funcionan al 100%, en primer lugar, porque cada país tiene cultura y actividades económicas diferentes, la densidad poblacional es variada y no todas las poblaciones tienen acceso a insumos como mascarillas que eficazmente protejan a la persona de contraer el virus por la vía respiratoria. A esto hay que añadir que la humanidad todavía empieza a comprender la morbilidad del virus y las formas de contagio, además que no todas las personas obedecen las restricciones.