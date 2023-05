Sanjuanera a escala: la historia del bus a control remoto que ha causado revuelo en las redes sociales

Con letreros como “Traviesa” y “Kathi” el peculiar bus pintado con los colores tradicionales como si fuera tamaño real, llevaba incluso en la parte superior del vehículo, maletas y un muñeco sostenido en la parte trasera.

La camioneta a escala es idéntica a las reales que se conducen en rutas, como la Interamericana, con destino al occidente del país.

En la página de Instagram Perhaps you need a little Guatemala (Quizás necesites un poco de Guatemala) han compartido imágenes de este peculiar bus a escala, pero no solo de la competencia, sino también otros eventos.

En la cuenta, por ejemplo, se publicó un video donde se veía al automóvil en la Plaza de la Constitución, en la zona 1.

Durante la competencia se percataron de la velocidad de la camioneta y los internautas no dudaron en dejar comentarios como “Así manejan en la vida real, pura adrenalina”, “Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia”, entre otros.

La camioneta a escala es una creación de la empresa “Caledon Crawlersrc” de origen canadiense, que se ha especializado en carros a control remoto. Además, la empresa graba competencias de autos y promociona las competencias de estos juguetes.

Dentro de sus carros miniatura, no solo tienen el bus que representa a los guatemaltecos, sino que también tienen jeeps, picop y autos antiguos.