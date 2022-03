“Se burlan de nuestra necesidad”: trabajadores del Hospital Roosevelt protestan porque no les han pagado dos meses de salario

Explicó que entre los afectados hay personal de fisioterapia, trabajadores sociales, personal de intendencia y de todas las áreas que están contratados bajo ese renglón y que no se le ha hecho efectivo el pago de los salarios atrasados.

25 mil afectados

Según Barrios, los afectados por el impago en el Roosevelt son 1 mil 480 empleados, pero que a nivel nacional son unos 25 mil trabajadores por contrato, bajo el subgrupo 18, que no han recibido su salario.

Agregó que de parte del Ministerio de Salud les han dicho que la nómina de pago ya está lista, luego que ha habido un error y que por eso no se les ha pagado, pero el problema ya se prolongó y por eso no se van a mover de la protesta frente a esa cartera hasta que les paguen.

Agregó que alternarán la protesta entre el Ministerio de Salud y el Hospital Roosevelt.

“Se burlan de nuestra necesidad”

Una de las empleadas afectadas, quién no quiso revelar su nombre por temor a represalias, narró que facturaron enero y tuvieron que anular la factura, porque no nos pagaron. Añadió que ingresaron nuevamente la facturas de enero y agregaron la de febrero a principio de mes y tampoco les cancelaron los salarios.

“Se burlan de nuestra necesidad. Somos trabajadores por contrato, tenemos derechos, estamos trabajando porque tenemos necesidad. Somos 1 mil 700 personas de contrato y no nos han pagado”, explicó el afectado.

“Tenemos necesidad del pago, la mayoría alquilamos. En mi caso soy madre soltera, dependo de mi salario para cubrir mis necesidades”, afirmó.

Agregó que el director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos , les ha dicho que les tendría una respuesta a partir del mediodía, pero que los empleados lo que buscan es una pronta solución a lo que exigen.

“Me pagan Q3 mil 450 y de eso me quitan el 5% de impuestos, estoy bajo el contrato 189. Si me enfermo tengo que pagar quien cubra mis servicios, de lo contrario me cancelarían el contrato. Nos amenazan con cancelar los contratos, ahorita que dejamos nuestras actividades”, narró la afectada.

Agregó: “Quedarse uno sin salario dos meses es demasiado, uno presta y presta y llega el momento en que no se puede seguir prestando. Soy madre soltera y la situación para mí es más complicada, porque me gasto Q20 de pasaje diario”.

“Es un insulto”

Álvaro Obregón, médico especialista del área de Medicina física y rehabilitación, expresó que se ven afectados pues son dos meses de sueldo que no les pagan y aunado a eso hay aumento en la canasta básica, servicios y los combustibles.

Contó que el personal afectado llega todos los días a trabajar en servicios técnicos o profesionales y consideran que es injusto que luego de dos meses de laborar no les paguen.

“Es un insulto que los personeros del Ministerio –de Salud- vengan a decir que no saben cuándo se nos va a pagar, cuando encima nosotros facturamos al Estado e por los servicios que prestamos”, dijo Obregón.

“Tengo cosas que pagar y que pues no se tiene el dinero, porque los horarios en los que trabajamos acá tampoco nos permiten tener uno segundo o un tercer trabajo para poder pagar las las cuentas, porque a mí en el super no me dicen no tenga pena, lleve el super y nos lo paga cuando le depositen”, concluyó el médico.

Álvaro Obregón, médico especialista del área de Medicina física y rehabilitación del Hospital Roosevelt afectado por impago de sueldo. (Video Prensa Libre: Esbin García)

“Hemos sobrevivido con unos quetzales”

Una trabajadora del área de Consulta Externa dijo que a ella le ha afectado mucho el impago de los dos meses, pues su familia depende de ese dinero.

“Sí me ha costado demasiado y la verdad es que ahorita casi que con un par de quetzales hemos sobrevivido. Hemos hecho préstamos y yo considero que eso no es bueno, porque imagínese estar prestando y prestando eso no no tendría que ser así cuando realmente nos tendrían que dar el pago mensual”, concluyó.

Trabajadora de Consulta externa del Hospital Roosevelt afectada por impago de sueldo. (Video Prensa Libre: Esbin García)

Postura del Hospital Roosevelt

El director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, dijo que el pago del personal no se pudo efectuar ayer lunes y que a lo largo de todo el mes han venido haciendo el proceso y cumpliendo las instrucciones que les ha dado el Ministerio de Salud para realizar el desembolso, pero no se ha podido hacer.

Recordó que hace un tiempo los mismos hospitales hacían esos pagos a través de un sistema y no se daban estos problemas, pero ahora la ley exige que se hagan por medio de Guatenóminas.

Contó que el sábado pasado estuvieron esperando y ya tenían listo todo el proceso, pero el sistema de Finanzas no dejó que corriera el pago.

Afirmó que ha estado en comunicación con el ministro de Salud, Francisco Coma, y este le dijo que el problema se iba a solucionar al mediodía de este martes.

Director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos. (Video Prensa Libre: La Red)

Prensa Libre y Guatevisón buscaron la postura del Ministerio de Salud en cuanto a este tema y confirmaron que las autoridades están en una reunión para tratar el tema y en cuanto haya información la trasladarán.