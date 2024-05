El Ministerio de Salud firmó un convenio por US$943 millones 944 mil 469 con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el cual consiste en adquirir medicamentos y equipos médicos, así como para fortalecer las capacidades de la cartera en la administración de los servicios y los procesos de compra que realiza.

La firma se dio el pasado 30 de abril, sin embargo, no hay certeza en cuanto a la manera en que Salud hará el primer pago, ni el tiempo en que el ente internacional comenzará con los procesos para a abastecer los servicios de salud pública que enfrentan carencias, las cuales repercuten en la atención a la población.

Estos son los seis puntos que resaltan en torno a este convenio, cuya decisión responde a la necesidad de mejorar el sistema de salud pública, para que la población tenga acceso a medicamentos de calidad, dijo Oscar Cordón, ministro de Salud, en conferencia de prensa ayer junto a representantes de UNOPS.

¿Cómo se harán los pagos a UNOPS?

Según el documento legal, este año el ministerio de Salud hará un primer desembolso de US$110 millones. Hasta que no se haga la transferencia, la UNOPS no está obligada a comenzar con la prestación de los servicios a la cartera.

De acuerdo con Cordón, estos fondos “idealmente” saldrían de la iniciativa de ley de ampliación presupuestaria. El proyecto que aún no ha sido entregado al Congreso de la República es supuestamente de Q13 mil 500 millones, aunque el funcionario aclaró que ellos solicitan Q3 mil 500 millones directamente para Salud.

Explicó que, si esta no se aprueba, el ministerio tendrá que realizar una readecuación presupuestaria del presupuesto asignado este año, lo que “implicaría sacrificar” algunos rubros que no tengan la importancia que tiene la compra de medicamentos y el equipo médico para los servicios de salud.

Andrea Calvaruso, director de UNOPS, mencionó que luego de recibir la transferencia, las operaciones comenzarán 15 días después, y que los procesos de licitación para la adquisición de los productos llevarían unos tres meses, sumado el tiempo en que se tarde el proveedor de entregarlos. En ese entendido, el abastecimiento no será inmediato.

El convenio establece que cada año la UNOPS recibirá un monto específico. En 2025, Salud debe trasladarle US$275 millones, una cantidad similar deberá ser cancelada en 2026. Para 2027 la suma ascenderá a US$283 millones 944 mil 469.

¿Cuáles son los medicamentos que se comprarán?

Cordón señaló en anteriores ocasiones que a través del convenio se adquirían 80 de los medicamentos que más demanda tienen a nivel hospitalario, 30 de los que más se utilizan en los centros de salud y 15 de los más usados puestos de salud.

Pero, por el momento no hay una lista de medicamentos definida. Según Salud, será conforme las necesidades que se tenga en cada hospital, centro y puesto de salud que se definirán los productos a comprar.

Calvaruso mencionó que la lista se hará pública en los procesos de licitación que se realicen. “Estamos definiendo algunos de ellos, se espera tener una respuesta antes de finalizar mayo”, dijo, y no se descarta que haya medicamentos para tratar enfermedades crónicas catastróficas, como el cáncer.

¿Se comprarán medicamentos genéricos?

En el marco del convenio con UNOPS se adquirirán tanto medicamentos de marca como genéricos. Al respecto Calvaruso señaló que el hecho de ser genéricos no significa que sean menos eficaces y efectivos.

Lo que sucede es que la patente de los medicamentos “de marca” pierde vigencia y la fórmula es liberada para ser utilizada por distintas compañías para fabricar el producto. Tanto el genérico como el original tienen el mismo principio activo, lo que varía es el precio.

Calvaruso refirió que no hay un sistema de salud en el mundo que haga la distinción entre genérico y de patente, ya que no sería “sostenible” adquirir solo de marca, con lo que no se garantizaría el derecho a la salud de las personas.

Señaló que lo importante es verificar la eficacia y eficiencia de los medicamentos, y en este sentido Cordón dijo que próximamente Guatemala firmará un convenio con la Comisión Federal para la Protección de Riesgo Sanitario (Cofepris) de México para verificar los registros y la calidad de los productos.

En conferencia de prensa fue presentado el convenio que el Ministerio de Salud firmó con UNOPS. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

¿UNOPS recibirá comisión?

Calvaruso enfatizó que UNOPS es una agencia de la ONU y como tal no recibe ninguna comisión, más bien tendrá una recuperación de costos, que cubriría, por ejemplo, gastos de personal que se encarga de los procesos de licitación, de la logística, de especificidades técnicas, del análisis de los productos. Dicha suma la determinan los países en donde colaboran.

Salud indicó que un 2.7 por ciento será para cubrir estos gastos operativos, en el caso de la compra de medicamentos. Este monto saldrá de los US$360 millones que se tienen destinado para dicho fin.

¿La compra de medicamentos solo se hará con UNOPS?

El Ministerio de Salud se abastece de medicamentos de varias maneras. En el caso de la compra de vacunas lo hace a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); los métodos de planificación los adquiere con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). También se abastece de medicinas en compras consolidadas a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), además de los proceso que se hacen en el portal Guatecompras.

Según Cordón, estos mecanismos se seguirán usando para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos en el sistema de salud pública. Ahora a esta lista se añade UNOPS.

¿Se ampliará el abanico de proveedores?

La participación de UNOPS, según su director, va dirigida a mejorar el abastecimiento en los sistemas de salud y garantizar que los medicamentos que se distribuyan tengan la calidad necesaria. Para lograrlo se busca ampliar el abanico de proveedores que ofrezcan los productos que se necesitan, a fin de tener una “competencia real”.

El valor agregado está en que contribuirá a definir las especificaciones de los fármacos, cuáles son las calidades y cantidades esperadas. Los aspectos que se toman en cuenta son los productos, la capacidad del proveedor de mantener el abastecimiento y un análisis de los precios que se hacen en más de 14 países, a fin de tener un punto de referencia de precios que puedan ser aceptables para una compra pública, como dijo Caloruzo.