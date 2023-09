“Seño, falta Levi”: maestras de niños arrastrados por el río El Naranjo lloran su ausencia y narran el drama que viven

“Seño, falta Levi”. Esas fueron las palabras de un niño de preparatoria de la Escuela oficial Urbana Mixta Cuatro de Febrero al notar que mientras la maestra leía la lista de asistencia hacía falta su compañero Levi Alesandro, uno de los cinco niños de ese centro educativo que fueron arrastrados junto a otras 13 personas por la corriente del río El Naranjo, en el asentamiento Dios es fiel, en la zona 7 de la capital.

Han pasado cuatro días desde que se registró la tragedia bajo el puente El Naranjo y los cuerpos de socorro ya localizaron 10 cuerpos en la ribera del río, de los cuales solo uno corresponde a uno de los estudiantes de ese centro educativo, donde las maestras se aferran a la realidad de saber que los pequeños no volverán a los salones de clases, pues a pesar de que las autoridades aún no los han declarado oficialmente fallecidos, rescatistas consideran que no hay probabilidades de localizarlos con vida.