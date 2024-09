Sin solución inmediata para abastecer de medicamentos al Hospital General

El martes pasado se cumplió el plazo que los médicos del Hospital General San Juan de Dios dieron al Ministerio de Salud para que mejorara el abastecimiento de medicamentos, la contratación de personal y la seguridad en el edificio, de lo contrario suspenderían la atención en la consulta externa. Sin embargo, la viceministra de Hospitales, Sandra Carballo, les pidió 15 días para hallar una solución a sus demandas.

Será el 10 de octubre próximo cuando los médicos y las autoridades ministeriales se reúnan de nuevo y evalúen el avance de las peticiones que hicieron el 23 de septiembre pasado durante una conferencia de prensa.

“No es que no queramos atender a los pacientes, es que no hay suficiente material y recursos para hacerlo”, dijo uno de los médicos, y pese a esas carencias continúan recibiendo a la población que llega al hospital. “Estamos en reuniones internas para discutir el tema”, agregó, y por ahora no suspenderán la consulta externa.

La médico Lissette Aguilar, subdirectora médica del hospital, indicó que en la reunión Carballos dijo que le inyectarían al hospital Q100 millones, lo que les permitiría realizar los pagos pendientes a los proveedores, cuyo monto asciende a Q181 millones. Pero hasta este jueves 26 de septiembre, el dinero no había sido trasladado a la cuenta del San Juan de Dios.

Mejorar servicios

Además, se estableció como compromiso que en 15 días el hospital mejore la disponibilidad de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, con lo que el nivel de abastecimiento supere el 80 por ciento.

“Eso ya lo tenemos que hacer nosotros, por eso, todo el personal está trabajando para mejorar un 20 por ciento el abastecimiento”, dijo Aguilar, y agregó que esto también depende de la participación de los proveedores en los concursos para la compra de los productos.

Hasta el 23 de septiembre pasado la disponibilidad de material médico-quirúrgico era del 74.92%, el abastecimiento de medicamentos era del 67.46% y la de insumos de laboratorio, 82 por ciento.

Los médicos indicaron que las conversaciones continúan para atender las demás peticiones que se plantearon, como la seguridad y la atención a los privados de libertad.