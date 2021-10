Surgen nuevas dudas sobre la compra de la vacuna Sputnik V, el número real de dosis y el cuestionado contrato con Rusia

Guatemala inicialmente encargó a Rusia 16 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V y en abril pasado pagó unos US$79.6 millones por la mitad de la compra. Sin embargo, el retraso en las entregas provocó que el país llegara a plantear la devolución del dinero.

Tras la polémica, Guatemala y Rusia pactaron en julio concretar solo la compra de 8 millones de vacunas, las que el país ya había pagado, y se informó por parte del presidente Alejandro Giammattei y la entonces ministra Flores que las entregas de las dosis concluirían en diciembre 2021.

El ministro de Salud, Francisco Coma, afirmó que “en base a lo que la adenda establece” el proceso de entrega de los próximos 8 millones de dosis podría ser durante el 2022 y 2023 “y la diferencia es que es a requerimiento nuestro la entrega”.

Ante esto, diputados le indicaron que no se está reduciendo el contrato y que hay un compromiso hasta el 31 de diciembre de cumplir con la entrega de 8 millones y el resto para las siguientes dos años, a lo que Coma respondió “es correcto”.

Cuando le preguntaron si va a aceptar esto, el ministro respondió que hacen el análisis y que hay un acuerdo de cumplimiento de entrega de dosis al 31 de diciembre y “cualquier acción posterior estará sujeta a ese proceso de cumplimiento, los acuerdos y el contrato están firmados bajo esa línea”.

El diputado Orlando Blanco le cuestionó e indicó que la exministra Amelia Flores les mintió al haber dicho que ya se había “arreglado todo” y que el compromiso quedaba al 31 de diciembre sobre los 8 millones de dosis.

Añadió que la adenda que mencionó Coma lo que conlleva es que el contrato continúa vigente con cumplir con los otros 8 millones en 2002 y 2023.

“Yo estoy en este momento ya en el análisis jurídico, porque mi interpretación de lo que yo leo va en esa línea”, manifestó Coma.

Afirmó que se hace el análisis jurídico de esa adenda para “ver con puntos y comas el detalle”. Aseguró que cuando tenga el informe jurídico, notificará formalmente de cómo quedó.

En la citación también había representante de la Contraloría General de Cuentas, quien informó que el miércoles pasado se le hizo entrega formal de la adenda la Comisión de Auditoría, como del convenio de confidencialidad y se está en el análisis para hacer los requerimientos a donde corresponda.

Luego de los cuestionamientos, Coma indicó que de haber un incumplimiento en la entrega de los 8 millones de dosis, está el proceso de análisis jurídico de la continuidad o no.

Al terminar la citación, el funcionario añadió que según su interpretación por ahora es que debe haber un compromiso de entrega para las vacunas pactadas para final de año. Dijo que espera tener la información completa ya con el análisis del departamento jurídico.

Según él, está establecida la continuidad en caso de cumplimiento, “pero los detalles como tal no los tengo”.

Luego afirmó: “Yo no soy abogado, entonces cuando son temas legales yo prefiero no anticiparme hablar de temas legales porque no me corresponde”.

Explicó que está dividido en dos el tema del contrato, uno que es la entrega de 8 millones de dosis al 31 de diciembre y a partir de ahí comienzan las nuevas regulaciones que puedan estar sujetas en la adenda.

Coma anunció que esta semana llegarán al país 700 mil dosis de vacunas Sputnik V. “El cronograma no se está cumpliendo a cabalidad”, añadió.

Los diputados pidieron copia de esa adenda, pero Salud dice que debe guardarse la confidencialidad. La Comisión de Previsión Social aún no ha recibido la copia.

Denuncia contra exministra

El 5 de octubre, diputados de la UNE denunciaron a la exministra de Salud, Amelia Flores, porque la exfuncionaria habría incurrido en cinco delitos, puesto que no se cumplió con el contrato de compra que fijaba el 5 de octubre como fecha máxima de entrega del total de biológicos a Guatemala por parte de Rusia.

Sin registro en la OMS

El 2 de octubre, el ministro ruso de Salud, Mijaíl Murashko, afirmó que Rusia ha superado todos los obstáculos para el registro de la vacuna anticovid Sputnik V por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La vacuna rusa está en procesos de revisión en la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

A principios de septiembre la EMA dijo que el diálogo con los desarrolladores del preparado ruso Sputnik V y el chino Sinovac es “constructivo”, pero aún se necesita más información sobre la seguridad, eficacia y calidad de estas vacunas, por lo que “es difícil” establecer un calendario para finalizar la revisión.