“Te dije que no me dejaras solo”, se lee en un manuscrito dejado a la par del cadáver de una mujer que hasta ahora no ha sido identificada oficialmente por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). En la escena del crimen dejaron abandonado una bebé de siete meses, que quedó en custodia de las autoridades.

En el cuerpo de la mujer, que se supone es de más de 30 años, dejaron un papel con el mensaje “te dije que no me dejaras solo”.

La mujer estaba desnuda del torso hacia arriba. La decapitaron. En el lugar abandonaron a una bebé de unos siete meses, quien no presenta ninguna lesión y quedó en resguardo de autoridades correspondientes.

El hecho criminal ocurrió en la 14 avenida y 2a calle de la colonia Rivera del Río, en el municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.

Los testigos del hecho aseguran que la mujer y su presunta hija vivían en el interior de un cuarto de alquiler.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y llegaron al área en donde localizaron a la joven mujer y su presunta hija de siete meses.

En forma preliminar la mujer ha sido identificada como Dennisse Esperanza Sulecio Marcia, de 25 años.

El Inacif informó: "Ingresó un cadáver decapitado. Hay un posible nombre proporcionado por quienes afirman ser familiares, pero estamos al a espera de la plena identificación. La causa de muerte es heridas producidas por arma blanca".

De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien), en su último informe de mayo 2024, reporta que “en los primeros cinco meses de este año se registraron 82 homicidios menos y se realizaron 94 necropsias menos, comparado con el mismo período de tiempo

de 2023".

En mayo 2024 se registraron un total de 247 homicidios de los cuales 32 fueron víctimas mujeres (13%) y siete fueron víctimas menores de edad (3%). La tasa de homicidios a nivel nacional bajó levemente a 16 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Cien.

Además, mientras que, a nivel departamental, Santa Rosa, Suchitepéquez y Jutiapa aumentaron la cantidad de homicidios registrada entre enero a mayo 2024 comparado con el mismo período de 2023, en Izabal, Escuintla y Guatemala se registró una reducción.

A nivel municipal, según el Cien, preocupa un aumento de la violencia homicida observado en Villa Nueva, donde en mayo se registraron 25 homicidios; y, en el municipio de Guatemala, donde nuevamente se registró la misma cantidad de homicidios que en abril (50).