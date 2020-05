Televisión y redes sociales son preferidas para informarse sobre el coronavirus

Miles de personas siguen información sobre la pandemia a través de las redes sociales en sus teléfonos celulares. (Foto: Hemeroteca PL)

Las redes sociales continúan siendo uno de los principales medios por los cuales los guatemaltecos siguen los acontecimientos sobre la pandemia del coronavirus en el país. Según la encuesta que ProDatos hizo en el área metropolitana, seis de cada 10 afirmó que por estas se entera del desarrollo de la enfermedad.

Aunque la televisión es el principal medio para enterarse de estas noticias, las redes sociales se han consolidado en el segundo puesto, lo cual no deja de inquietar a analistas porque a través de ellas suele difundirse muchas noticias falsas.

En tercer y cuarto lugar se posicionan la prensa y la radio, en ese orden.

Con más tiempo en casa y sobre todo con millones de estudiantes confinados en sus hogares, la pandemia del coronavirus cambió los patrones de comportamiento en las redes sociales no solo en Guatemala, sino también en América Latina.

La plataforma digital Comscore, una compañía de investigación de marketing en internet, publicó recientemente un estudio mediante el cual se evidencia un cambio en el comportamiento de las publicaciones e interacción en las redes sociales durante marzo, cuando la pandemia ya estaba instalada en el continente.

En algunos países como Chile, Brasil, Argentina, Perú Paraguay y México hubo un aumento de hasta el 50% en la cantidad de publicaciones en Facebook y hasta un 41% en las interacciones en esa misma red social, al comparar marzo 2019 con marzo del 2020.

Otros países como Guatemala, en el mismo mes, registró un millón 613 mil publicaciones en Facebook y un millón 116 mil interacciones, lo cual confirma la importancia e influencia que puede llegar a tener esa red social.

El estudio detalla que a raíz de la pandemia marcas y anunciantes han tenido altos niveles de engagement, sobre todo en la red social Instagram, en las categorías de Finanzas y Salud, las cuales registraron el doble las interacciones en marzo pasado al compararlas con marzo 2019.

También han alcanzado importantes niveles de engagement, tanto en Facebook como Instagram y Twitter, las páginas gubernamentales, publicitarias y las relacionadas a la educación.

El peligro de las noticias falsas

Jose Kont, director ejecutivo de iLifebelt, consultora especializada en analítica digital, comunicación y marketing, precisó que cada vez el internet y las redes sociales son más “incisivos”, al punto que hoy en día más de ocho millones de guatemaltecos se conectan de manera recurrente.

Sin embargo, expuso que las noticias falsas son un problema “gravísimo” porque sus consecuencias pueden llegar a atentar contra la vida y la economía de los países.

“En las redes sociales se da más fácilmente la difusión de estas noticias porque cualquier usuario puede generar contenido —y— las personas creen que si —algo— está en internet es verdad”, señaló el experto.

La tecnología de las “fake news”, como se les nombra en inglés, añadió, ha avanzado tanto que ahora hasta se crean especies de clones que son capaces de simular gestos y diálogos de ciertas personas; no obstante, considera que la solución no debe dejarse a manos de los gobiernos o de Facebook o Google porque eso podría redundar en censura. “La solución somos los ciudadanos”, acotó.

“Sin duda, las fake news y lo que circula a través de WhatsApp afecta en la percepción y actitud, es por eso que ese tipo de contenido es tan peligroso, porque muchas veces ni siquiera es información falsa, sino real sacada de contexto”, señaló Kont.

En ese sentido, cabe recordar que en la provincia muchos guatemaltecos se han opuesto y organizado para impedir el ingreso de migrantes porque sospechan que pueden ser portadores de la enfermedad.

Crean confusión en la sociedad

La comunicadora y catedrática universitaria de Tecnología y Redes Sociales, Lourdes Donis, coincidió en que hay mayor consumo de internet en el país y redes sociales porque ahora las personas disponen de más tiempo y este medio de comunicación se ha convertido en una forma de escape y contacto social con el exterior durante el confinamiento.

No obstante, Donis precisa que el exceso de información sobre el coronavirus en las redes es “impresionante y perturbador”.

“Hay mucha desinformación, información parcializada, información falsa, como por ejemplo traducciones de documentos de otros idiomas al español sobre el tema que no son realmente confiables”, enfatizó Donis.

Recalcó en la importancia de saber educarse en el manejo de las redes sociales porque “una sociedad que no lee, no analiza y no tiene criterio es una sociedad confusa”.

Aunque, a su criterio, muchos guatemaltecos consultan cada vez más las redes sociales de fuentes oficiales, como del gobierno y medios de comunicación, muchos aún comparten “solo por compartir sin verificar y solo se vuelven agentes replicadores de contenido sin fundamentos”.

Igual que Kont, afirmó que WhatsApp es uno de los principales medios de difusión de estas informaciones, por lo cual apeló a asegurarse de verificar las noticias que se reciben, así como seguir fuentes oficiales y de medios creíbles.