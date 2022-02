Temblor en Guatemala: Qué dijo el usuario de Twitter que “predijo” el sismo que azotó al país

Pero hubo un usuario, en la plataforma de Twitter que llamó particularmente la atención de todos, por su “predicción” del temblor.

Se trató de Marco Vinicio (@mvineq) un usuario originario de Costa Rica que subió a su perfil, el 15 de febrero a las 12.59 pm una foto donde se observa el cielo con unas nubes denominadas “aborregadas” con el comentario: “Temblor para hoy?”.

Esto generó muchas reacciones de los internautas, ya que casi 12 horas después del tuit, sucedió el temblor en Guatemala, catalogando la publicación como “profética”.

Marco comenta que existe una creencia en su país que supuestamente “augura” la llegada de un temblor solo con ver la forma de las nubes.

“Es algo como una creencia popular en Costa Rica, donde nuestros abuelos nos hablaban sobre el cielo empedrado, que era un sinónimo de un temblor. Algo que científicamente no está comprobado”.

También mencionó que otra creencia que hay es cuando se siente demasiado calor en la zona, es porque se avecina un temblor.

“Aquí pasa mucho que vemos el cielo así o que sintamos mucho calor es porque va a temblar. Y al rato salen las autoridades del Observatorio Vulcanológico y Sismógrafo (OVSICORI) a decir que no hay ninguna relación”.

Reacción

Al momento de preguntarle sobre su reacción debido a lo viral que se volvió su publicación, comentó que no tenía conocimiento de lo acontecido en el país, ni tampoco de la gran cantidad de interacciones que tuvo su tuit.

“Es curioso que no he visto o me haya notificado Twitter acerca de esto”.

A su vez, notó su sorpresa al conocer la cantidad tan grande de personas que vieron su publicación e interactuaron con ella con diversos comentarios graciosos.

“Me siento muy sorprendido de lo que me dices, y es la primera vez que me pasa algo así. Tengo mucho tiempo en esta red social”.

Con respecto a los comentarios ocurrentes que los usuarios hacen en su publicación, él menciona: “Son reacciones muy naturales de las personas ante una casualidad entre mi fotografía y un evento sísmico como el está madrugada”.