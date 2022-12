Temblores en Guatemala: En 2022 se registraron más de 4 mil sismos, el 4% fueron sensibles

No todos fueron sensibles a la población. Los movimientos telúricos que se dejaron sentir fueron 179, es decir, el 4%. Estos ocurrieron en distintos puntos del país y con una magnitud entre los 2.6 a 6.2, los más intenso.

El departamento en el que más sismos sensibles se reportaron fue Escuintla con un total de 44, y uno de cada dos ocurrió en las costas del Pacífico.

Alta Verapaz e Izabal son los otros puntos del mapa donde se sintieron más temblores, en cada departamento hubo 11.

De acuerdo con Luis Arriola, técnico sismólogo de la sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del Insivumeh, hay regiones en donde se registran más este tipo de eventos, y se debe, en parte, a que debajo de la superficie hay rompimiento de suelos entre las placas tectónicas.

El sismólogo indica que si se analizaran otros años se vería que la sismicidad se concentra en puntos distintos a los reportados en 2022, por lo que el comportamiento de este período no se puede asociar a nada en particular.

Otra de las razones por las que este año pudo reportarse una cantidad alta de temblores es que el Insivumeh fortaleció la vigilancia sísmica, y cuenta con más estaciones repartidas en distintas zonas del país, lo que permite tener mejor definición de la ocurrencia de estos movimientos.

“Al tener más estaciones podemos ver sismos más pequeños, pero no es que esté temblando más, sino que podemos observar con mejor definición la sismicidad”, dice Arriola.

Guatemala está sujeta a este tipo de actividad sísmica ya que en el territorio se desplazan tres placas tectónicas: Cocos, El Caribe y la de Norteamérica. “Esto es lo que hace que Guatemala sean tan particular en ese sentido, que tiemble no es algo fuera de lo normal”, agrega.

El reporte del Insivumeh detalla 38 movimientos telúricos que ocurrieron fuera del territorio nacional este año, algunos en El Salvador, Honduras y México. Hay otros que se reportan en un área fuera del mapa de Guatemala, esto sucede porque el algoritmo que los registra no tiene dentro de su banco de datos la ubicación geográfica donde ocurrieron para poderla asociar con una región específica.

Los meses en que más eventos se registraron fueron marzo, septiembre y octubre, con 20, 21 y 22, respectivamente.

Sismos sensibles

Que un sismo sea sensible depende de la magnitud, pero también de la profundidad a la que se registra, según Arriola.

Por ejemplo, un temblor de magnitud 3.5 con profundidad de 80 km es probable que no sea sensible, pero ocurre lo contrario si ese mismo sismo tiene una profundidad de 5 km, el movimiento se sentirá, aunque no en un área extensa, quizá a unos 10 o 15 km a la redonda.

Los enjambres que se han reportado este y en años anteriores suelen presentarse luego de un temblor de magnitud mayor. Son varias replicas, comienza con poca sismicidad y se incrementa. Esto no debe causar alarma, indica el sismólogo.

De acuerdo con el Insivumeh, Santa Rosa, cerca de Cuilapa, Santa María Ixhuatán y Oratorio; en Conguaco, Jutiapa, y en Jalapa son regiones en las que han ocurrido anteriormente estos enjambre.

El evento de este tipo más reciente ocurrió el pasado 15 de diciembre en la capital. Hubo más de 30 temblores, cuatro fueron sensibles. El Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) de la Universidad Mariano Gálvez informó que los temblores fueron superficiales (10 km de profundidad), con magnitudes entre 1.0 y 3.2, y los puntos donde se localizaron fue en las zonas 11 y 12 de la ciudad.

No se pueden predecir

La idea de que el cambió de temporada -seca y lluviosa- o de que el ingreso de un frente frío provoca que la tierra se estremezca es errónea. Cuándo y en dónde temblará es algo que no se puede pronosticar, como tampoco hay un período de ocurrencia definido.

“No se puede predecir, no hay ningún método científico para hacerlo”, aclara el sismólogo, como tampoco se puede saber cuándo volverá a ocurrir un terremoto en Guatemala.

En el territorio se han registrado varios temblores de gran intensidad, el más recordado es el ocurrido el 4 de febrero de 1976, de magnitud 7.5 cuando fallecieron 25 mil guatemaltecos.

Cuilapa, Santa Rosa fue sacudida por un sismo de magnitud 4.8 el 19 de septiembre del 2011, en el que fallecieron cuatro personas y se reportaron 12 desaparecidas, dejó varias viviendas y edificios con daños.

El 7 de noviembre del 2012 ocurrió un temblor de magnitud 7.2 en Retalhuleu con un saldo de medio centenar de fallecidos. Dos años después se presentó otro fuerte movimiento telúrico que remeció varios departamentos, dos personas murieron.

¿Qué hacer cuándo tiembla?