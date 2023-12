Temperaturas en Guatemala: ¿Cuál ha sido el día más frío en los últimos 30 años, según el Insivumeh?

Esta temperatura superaría a la última más baja, de -4.6 grados centígrados, en enero de 2017, pero no a otras que ocurrieron años más atrás. César George, meteorólogo del Insivumeh y Claudio Castañón, de Agua Consulta, explican al respecto.

Este día helado en el Occidente de Guatemala está lejos de superar al que sucedió en diciembre de 1996 de – 6 grados centígrados. El 10 de enero de 2002, la temperatura bajó a los -10.5 grados centígrados en Quetzaltenango y San Marcos. Esas son las históricas más bajas de los últimos 23 años, según especialistas.

“En la Ciudad de Guatemala fue una mínima de 6°C”, añade el meteorólogo. Ese 10 de enero de 2002 la temperatura en la capital guatemalteca registró el descenso récord de 6 grados, sólo superada por la de 3 grados que hubo en 1947.

George recuerda que aquel día el frío era tanto que el agua de las tuberías se congeló. Tanto Quetzaltenango como San Marcos estuvieron envueltos en escarcha desde la madrugada hasta pasadas las 8 horas.

“Salir a trabajar en esas condiciones realmente era de valientes”. ironiza.

Claudio Castañón, especialista en meteorología aplicada, recuerda que para diciembre “no se había tenido un dato tan bajo desde 1996 que fue – 6 grados centígrados”.

“El récord para un día de diciembre está desde 1970: – 8.8 grados centígrados, registrado el 20 de diciembre de 1992″, explica Castañón.

Según el especialista, el 10 de enero de 2002 fue de -10.5. “Para un enero el récord está desde 1970 y es -11.6 grados centígrados. “Fue el 5 de enero de 1977”, añade.

Mientras que George hace memoria que en 2007 y 2010 la temperatura ya había alcanzado los -6 y -4 grados centígrados, respectivamente, entre diciembre y febrero.

“Mi experiencia indica que no vamos a llegar a esa temperatura, pero hay que estar preparados de igual manera. Esto es solo un pronóstico, y las condiciones por ahora no lo hacen posible”, explica George.

George pronostica fríos y heladas que alcancen hasta los – 6 grados centígrados. “Esto, posiblemente, persista hasta el jueves 21 de diciembre”, indica.

Es posible que los fríos intensos se repitan en enero y febrero, dice el especialista del Insivumeh.

Aquel 10 de enero de 2002 las temperaturas fueron así: Quetzaltenango y San Marcos, -10.5 º C; Huehuetenango, -4.2 º C; Cobán, 1.5 º C; Esquipulas, 8.0 ; º C; Zacapa, 9.5 º C y Petén, 9.6 º C.

Las nevadas de 2008

De acuerdo con el documento “clima de Guatemala, tendencia observadas e índices de cambio climático”, expone que en Guatemala “se han registrado otros eventos extremos relacionados con las heladas y olas de frío”.

“Es el caso de la caída de nieve y la formación de escarcha, por ejemplo, el 3 de enero de 2008, en las faldas del volcán Tajumulco en San Marcos por el paso de un frente frío sobre el país”, revelan.

También ocurrió el 22 de diciembre de 2008. Ese día se reportó otra caída de nieve en las faldas del volcán Tajumulco.

El 23 de enero de 2013 se registró la formación de escarcha en los conos volcánicos del Tajumulco, Santa María y Acatenango.

