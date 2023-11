“Tenemos derecho a informar, no nos callarán”: colectivo de periodistas exige respeto a la libertad de prensa

Periodistas integrantes del colectivo No Nos Callarán llegaron este jueves 30 de noviembre frente a la sede central del Ministerio Público (MP) en la zona 1 de la capital para conmemorar el Día del Periodista y pedir a las autoridades que se respete la libertad de prensa en Guatemala.

“Tenemos derecho a informar, no nos callarán. Tenemos derecho a investigar, no nos callarán. Porque la ciudadanía tiene derecho a saber, no nos callarán”, fueron algunas de las consignas del grupo de periodistas.

Por medio de un comunicado el colectivo manifestó: “Exigimos el cese del acoso y la persecución contra el periodismo independiente”.

Añadió que este 30 de noviembre, Día del Periodista en Guatemala, “nos encuentra con las libertades de expresión y de prensa y el derecho de la población a estar informada, vulnerados y violentados”.

“Nuestros colegas Frangely Alonzo López y Hugo Gutiérrez fueron asesinados el 11 de agosto en Retalhuleu y mientras el caso no avanza, el Ministerio Público utiliza el poder punitivo del Estado para perseguimos penalmente a través de casos fabricados”, añadió.

Según el colectivo, entre mayo de 2022 y octubre de este año, 26 periodistas se exiliaron para resguardar su integridad y libertad.

Recordó que el presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, guarda prisión a raíz de “casos espurios que además llevaron a ocho reporteros y columnistas al destierro”.

Agregó que ese contexto “llevó al cierre del medio provocando que casi cien personas, entre ellas reporteros, fotoreporteros, ilustradores y editores, perdieran su empleo y estén a la espera de su indemnización por el tiempo laborado”.

Indicó que a medida que avanza el plan para “desconocer los resultados electorales y evitar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, la institucionalidad pública hostiga y persigue a periodistas y medios independientes”.

Detalló que en 2023 se registraron múltiples agresiones provenientes de actores estatales y privados, tales como vigilancias, hostigamiento y ataques digitales que incluyeron hackeo de cuentas de redes sociales y portales de los medios, bloqueo a las fuentes de información, como vulneración y presiones contra anunciantes y amenazas de muerte.

“Las y los colegas que trabajan en municipios y departamentos, así como las mujeres periodistas, continúan en extrema desprotección”, alertó.

“A pesar de esta embestida no han logrado silenciarnos. Todos los días en Guatemala hay periodistas haciendo su trabajo, convencidos de que el periodismo es esencial para la vida democrática del país”, resaltó.

El colectivo No Nos Callarán reafirmó su compromiso en defensa de la libertad de expresión y de prensa y, sobre todo, del derecho de la población a estar informada.

“Exigimos el cese de la persecución, la clausura de los procesos penales espurios y la libertad de Jose Rubén Zamora Marroquin. Nos solidarizamos con las y los colegas exiliados y reclamamos se garanticen las condiciones para que podamos ejercer en Guatemala nuestro oficio sin presiones y en libertad”.

Jovanna García, periodista de No Nos Callarán, manifestó que el Día del Periodista cobra relevancia porque el periodismo enfrenta una época en la que se criminaliza la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Resaltó que la ciudadanía debe entender que el periodismo es para la población y es un servicio social y un derecho ciudadano.

Según García, “en este gobierno los periodistas han sufrido de criminalización por la cobertura que realizan y el mayor precedente es el cierre de elPeriódico debido al arresto y el enjuiciamiento de Jose Rubén Zamora Marroquín y también la criminalización hacia ocho periodistas y columnistas de elPeriódico que se les acusa simplemente por reportar acerca del presidente de elPeriódico”.

Dijo que han tenido acercamientos con el binomio presidencial electo, al que le han hecho ver que se pide transparencia, que se retomen las conferencias de prensa que debería de dar el gobierno y que sea de puertas abiertas a la prensa.

“Hay una esperanza del gremio periodístico y de la ciudadanía en general en que en el cambio de gobierno y en el posible cambio también de la gestión de la fiscal general del MP, pueda haber un Ministerio Público y se pueda elegir a una o un fiscal general que en verdad trabaje por la ciudadanía y ahí también nos incluye a los periodistas por todos aquellos casos que han quedado en impunidad y que se cierren por fin esos casos espurios donde se ha criminalizado al periodista”, culminó.