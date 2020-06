Total de casos de coronavirus en Guatemala llegarían a 592 mil a finales de agosto, según proyección de Salud

Pues yo quiero que a mis papás y a mis hijos les dé cuando exista una vacuna o un tratamiento y no ahorita, es cierto que posiblemente nos contagiemos muchos pero no es lógico pensar que mejor se abra todo y que nos dé de una vez sin tratamiento alguno.

“El hombre inteligente aprende de sus errores, el sabio de los errores de los demás”.

Seamos sabios, en este momento no me importa si están o no robando, yo se que en Río revuelto ganancia de pescadores, pero solo me interesa mi vida y la de mi familia, después de esto quedaré en un país más endeudado, pobre y más corrupto pero vivo primero Dios.