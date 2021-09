Transportistas piden derogar acuerdo que los obliga a contratar un seguro y advierten sobre bloqueos de no ser escuchados

Posibilidad de bloqueos

Los transportistas están a la espera de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre una acción de inconstitucionalidad que se presentó recientemente, y si el fallo no es favorable bloquearán las calles anunciaron.

“Estamos en asamblea permanente, estamos esperando la resolución de la CC, si la respuesta es negativa vamos a bloquear las calles y vamos a presionar al Ejecutivo”, dijo Abner Flores, representante de los transportistas del departamento de Guatemala.

Envían carta

Según la diputada Samantha Figueroa, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, enviaron una carta al presidente Giammattei donde lo “invitan a analizar y derogar” el acuerdo.

A decir de la parlamentaria el acuerdo “violenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad” establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución Política de Guatemala.

Los transportistas también afirmaron que no lideran el sector con más accidentes, por lo que consideran que lo que se quiere es beneficiar a las aseguradoras.

El acuerdo fue aprobado el 13 de enero del 2020, en Consejo de Ministros por parte del expresidente Jimmy Morales.

Prórrogas

Actualmente se han dado dos prórrogas para este acuerdo, por lo que el primer pago y contratación del seguro obligatorio deberá efectuarse dentro del plazo de 24 meses contados a partir de la vigencia del reglamento, es decir, hasta febrero del 2022.

No acuden a citación

Este jueves 9 de septiembre fueron citados a la Comisión de Defensa del Consumidor autoridades del Ministerio de Comunicaciones, sin embargo, no acudieron, lo cual generó el malestar de los transportistas.

“Que lo haga lo antes posible -la CC-, no queremos paralizar el país, queremos que resuelva los más pronto posible para no afectar a la población, hacemos esa exigencia, estamos en asamblea permanente”, exigió Flores respecto de la derogación del acuerdo.

Para leer más: Taxistas manifiestan en la ciudad por decreto que les impone pago de seguro

Dijo que en este tema están unidos 19 departamentos y “estamos en pie de lucha”.

Edwin Velásquez, representante de Quetzaltenango, hizo un llamado al presidente Giammattei para que derogue el acuerdo 17-2020, pues según los transportistas, este es lesivo para la economía y “los transportistas ya no podemos con más cargas económicas, nuestra gente ya no soporta más cargas económicas y este acuerdo gubernativo no solo viene a afectar al sector transportista, sino a todo el pueblo de Guatemala, quien va a ser la parte más afectada”.

También advirtió de paralizar el país si no reciben respuesta a sus demandas, “no va a ser como la última vez, va a ser mucho grande”.