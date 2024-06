Claudinne Ogaldes Cruz, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), fue citada este lunes 17 de junio por la Bancada Creo para que informara sobre los daños causados por las lluvias de las últimas horas.

Ogaldes explicó a los diputados que el incendio que se registró en el Volcán de Agua desprotegió la tierra y con las lluvia se originó un deslizamiento que provocó el socavamiento en el kilómetro 44 de la Autopista Palín-Escuintla.

Dijo que también derivado del incendio se pueden registrar lahares por las lluvias y que estos desciendan hasta algunas carreteras.

Explicó que en el mapa se ven los sitios por donde podrían descender los flujos y afectar de los kilómetros 37 al 48 de la Autopista Palín-Escuintla y la Ruta Nacional 14 (R-N14).

Luego de la citación con la Bancada Creo, la funcionaria dio declaraciones a la prensa en las que indicó que donde hubo incendios forestales probablemente hay deslizamientos, porque la tierra quedó desprotegida, se vio afectada toda la toda vegetación que protegía el área.

“Todo lo que ustedes miran en la parte de arriba del Volcán de Agua, que ya no tiene árboles, en algún momento las lluvias pueden provocar flujos de lodo o lahares que ocasionen alteraciones a todas las comunidades que están alrededor del volcán y también sobre la carretera”, advirtió.

Dijo que derivado de las lluvias hacen análisis en los kilómetros 19, 36 y en el 44, donde fue el socavón.

Afirmó que la información se la compartirán al Ministerio de Comunicaciones, que es el responsables de darles mantenimiento a las carreteras y si es necesario efectúan trabajos de limpieza.

Ogaldes agregó que está comenzado la época de lluvia y “realmente para llegar a un estado de Calamidad hay que sobrepasar las capacidades de atención a la población o de los recursos”.

Indicó que ya está desviado el tráfico en la ruta al Pacífico para que maquinaria trabaje libremente sobre el kilómetro 44 y esto impacta en la movilidad porque el transporte pesado entra por esa carretera.

Dijo que hay repercusiones en el país y muestra de ello son las largas filas de vehículos en la carretera antigua de Palín a Escuintla, donde el fin de semana hubo un deslizamiento.

Ogaldes informó que se estima que lo que llovió el fin de semana del 15 y 16 de junio fue lo que debió haber llovido durante un mes y esto puede provocar deslizamientos.

Recomendó a la población que si no es necesario, no salgan de sus viviendas y aseguren que los inmuebles tengan los desagües limpios y sus techos asegurados para que no los afecte el fuerte viento.

Anunció que las actuales lluvias podrían extenderse hasta el viernes 21 de junio.

La funcionaria añadió que en los protocolos de lluvias han establecido las comunidades que están en riesgo, en total hay 10 mil puntos de riesgo en todo el país.

En el caso de las cavernas detectadas en Villa Nueva indicó: “tal y como dice el video del alcalde de Villanueva, dice que ya el personal técnico de Conred fue a visitar, yo voy a solicitar ese informe para ver qué es lo que está haciendo la Conred al respecto”.

Para leer más: Prevén la formación de un sistema tropical que pueda afectar el clima en Guatemala

Trabajan por niveles

Recordó que la Conred funciona por niveles, es decir, nivel local, municipal, departamental y el último nacional, y “ahorita está todavía cubriéndose en el nivel municipal y departamental, y no ha llegado a la nacional, y solo está ocurriendo en 14 departamentos del país y no en todo el país”.

“Por eso es que no hemos declarado alerta o estado de Calamidad, estamos en alerta amarilla institucional dándole seguimiento a todas las acciones”, remarcó.