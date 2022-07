Trasladan a Torre de Tribunales al periodista José Rubén Zamora, capturado tras allanamientos en su residencia y elPeriódico

Según la cuenta oficial de ese matutino en Twitter, hay decenas de fiscales y policías en ambos lugares efectuando órdenes de cateo.

El medio divulgó en sus cuentas que frente a la vivienda de Zamora se apostó un vehículo “sin placas”, así como “la patrulla FEP069”.

“En las oficinas centrales prohibieron la comunicación a los trabajadores”, informó el medio. Según la información que elPeriódico publicó en sus redes sociales, las fuerzas de seguridad llegaron a la sede del medio alrededor de las 16 horas.

En tanto, la agencia EFE confirmó que miembros de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) ingresaron a la vivienda de Zamora.

Equipo de Prensa Libre y Guatevisión constató que afuera de la residencia de Zamora había dos picops, uno sin placa y el otro con alteraciones en el número de esta.

En otras imágenes compartidas en redes sociales se ve a elementos de seguridad con el rostro cubierto que participaron en los operativos.

Periodistas de elPeriódico publicaron en sus redes sociales, alrededor de las 19 horas, que el MP y la PNC aún permanecían en las oficinas del medio.

Cristian Velix, reportero del medio de comunicación, dio a conocer que a las 22 horas, aproximadamente, aún se encontraban seis personas retenidas en las instalaciones de elPeriódico.

“Los trabajadores llevan alrededor de seis horas dentro del edificio (…). Actualmente están incomunicadas, los teléfonos les fueron retirados a los seis trabajadores”, dijo.

#URGENTE: La administración del presidente de Guatemala @DrGiammattei allana la residencia del editor de @el_Periodico #JoseRubénZamora a través de la @PNCdeGuatemala y el @MPguatemala. Las causas siguen siendo desconocidas. Los tienen retenidos y les cortaron las comunicaciones. pic.twitter.com/T3yW1CW3Im — 𝙟𝙤𝙨𝙚 𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖 (@jczamora) July 29, 2022

MP y PNC permanecen en oficinas de @el_Periodico pic.twitter.com/oA3eEGOdf2 — LucyChay (@LucyChay_elP) July 30, 2022

Así el ambiente en la vivienda de @ChepeZamora, presidente de @el_Periodico, durante el allanamiento efectuado por el @MPguatemala y la @PNCdeGuatemala. “Un atentado en contra de la prensa”, dicen defensores de derechos humanos. 📍 Colonia El Carmen, zona 12 de la capital pic.twitter.com/foZ77ZWaVn — Carlos Kestler (@CKestler_GTV) July 30, 2022

Caso bajo reserva

Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) confirmó en una entrevista a Emisoras Unidas sobre los operativos en las oficinas de elPeriódico y en la residencia de Zamora.

“El día de hoy se ha realizado la captura del señor José Rubén Zamora Marroquín y de la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz“, dijo el titular de Feci.

La orden de captura, según el jefe de la Feci, fue autorizada por el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal.

Curruchiche aseguró que la detención de Zamora no era por su “función como periodista, sino como empresario”.

El titular de Feci habló sobre “la posible participación” de Zamora en los delitos de “lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias y el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos”.

Con respecto a la auxiliar fiscal, Curruchiche dijo que se investiga la “posible participación en el delito de revelación de información confidencial o reservada”.

El titular de la Feci dijo que el caso se encontraba en reserva y no se podían revelar más detalles. También descartó que se diera una conferencia de prensa para dar a conocer sobre la investigación.

En una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión, Curruchiche habló del caso y dijo que se había recibido la denuncia de un ciudadano que manifestó “haber recibido una llamada de esta persona -Zamora- a efecto de que se realizara una transacción bancaria y monetaria por un monto considerable de dinero”.

“En seguimiento policial se hizo toda la verificación para establecer si lo que esta persona había manifestado era cierto o no. Y en flagrancia se logró incautar esa cantidad importante de dinero, aunado a eso que se hicieron algunas operaciones en el sistema bancario. Esta relación de ellos nos lleva al señor José Rubén Zamora Marroquín por su posible participación”, detalló el jefe de Feci.

El titular de la Feci no dio detalles sobre la fecha en que se recibió la denuncia ni cuándo se llevó a cabo de la investigación, pero aseguró que esta había sido “sustentada y corroborada debidamente”. Además adelantó que las pesquisas continúan y que podrían haber más personas involucradas.

Curruchiche dijo que Zamora sería presentado en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial.

#MPinforma

Licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, informa sobre la orden de aprehensión girada por juez competente en contra de José Rubén Zamora Marroquín. pic.twitter.com/UYCudlyMc2 — MP de Guatemala (@MPguatemala) July 30, 2022

Reacciones

A la Torre de Tribunales se presentó el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para verificar la situación de José Rubén Zamora, después de que allanaran su vivienda y el medio que dirige.

“José Rubén Zamora, hay que recordar, tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, dijo el PDH, quien aseguró que se puso en contacto con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, para exponerle el caso.

“La Libertad de expresión y la Libertad de Prensa es importante defenderla”, dijo Rodas.

“Estamos en un momento muy difícil. Yo no quisiera pensar que estamos llegando a ser una Nicaragua 2.0, porque la libertad de expresión y la libertad de prensa son indispensables”, dijo el PDH.

El titular de le PDH, Jordán Rodas, se presenta a la Torre de Tribunales por diligencias que se desarrollan en oficinas de elPeriódico y su director José Rubén Zamora. pic.twitter.com/1rCva6zATE — Alexander Valdéz (@avaldez_elP) July 29, 2022

Pedro Vaca, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que ya había sido informado sobre los allanamientos en la residencia de José Rubén Zamora y recalcó que el presidente de elPeriódico es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH.

Vaca también dio a conocer que ha intentado comunicarse con Zamora y su equipo pero no lo ha logrado. “He intentado tomar contacto telefónico con Zamora e integrantes de su equipo y no he podido. Me informan que varias personas estarían retenidas e incomunicadas. Daré seguimiento y hago un llamado a las autoridades a velar por el cumplimiento de los derechos y garantías judiciales”, escribió el relator especial.

He sido informado sobre allanamientos en la residencia del periodista José Rubén Zamora -beneficiario de medidas cautelares de la @CIDH– y el medio que preside, @el_Periodico, en 🇬🇹. En 2021, la RELE recibió información sobre la activación de procedimientos penales en su contra. pic.twitter.com/WYG36i9syu — Pedro Vaca V. (@PVacaV) July 30, 2022

Por su lado, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la ONG Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), señaló en Twitter que la detención “es un ataque inaceptable al ejercicio del periodismo”.

“No hay democracia sin libertad de expresión”, indicó.

🚨Atención #Guatemala

Informan que fuerzas de seguridad arrestaron al periodista José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, y allanaron las oficinas del diario.

Esto es un ataque inaceptable al ejercicio del periodismo. No hay democracia sin libertad de expresión. https://t.co/Pwg9hpzgP2 — Carolina Jimenez Sandoval (@cjimenezDC) July 30, 2022

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), a través de un documento, rechazó “enérgicamente los allanamientos realizados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Policía Nacional Civil (PNC), en las instalaciones del diario elPeriódico y la vivienda de su presidente, José Rubén Zamora”.

En el pronunciamiento, la APG denunció que los fiscales argumentaron que el caso se encuentra bajo reserva, “pero esto no impidió que el despacho de la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, y el Organismo Judicial (OJ) filtraran información a los grupos de netcenters y redes de cuentas falsas en redes sociales con las que tienen relación”.

En el documento, la APG denunció que las acusaciones en contra de Zamora forman parte de una “campaña de persecución, criminalización y censura que el Estado, por medio de las fuerzas de seguridad y el MP, continúan emprendiendo en contra de los medios de comunicación”.

Además, la APG señaló al Gobierno de Alejandro Giammattei de buscar “ahogar económicamente a elPeriódico para obligar su cierre”.

La APG condena los allanamientos a las instalaciones de @el_Periodico y a la vivienda de su presidente, José Rubén Zamora. Estas acciones son una venganza por parte de Consuelo Porras por las investigaciones y críticas publicas por el medio. pic.twitter.com/qBIPcPYDxt — Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@APG_1947) July 30, 2022

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), a través de un comunicado, pidió “respeto a la presunción de inocencia y libertad de prensa”.

“Es indispensable respetar la presunción de inocencia y el derecho de defensa, pero sobre todo, la integridad física del señor Zamora. El Sector Empresarial Organizado manifiesta públicamente que, bajo ninguna circunstancia, debe ponerse en riesgo la libre emisión del pensamiento, la libertad de prensa, ni la integridad física, pues son garantías fundamentales de nuestro orden constitucional”, escribió el Cacif.

*Con información de Carlos Kestler