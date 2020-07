Usac se adapta a la virtualidad en medio de la pandemia

La Universidad de San Carlos ha tenido que adaptarse a dar clases virtuales para evitar el contagio del covid-19 en las aulas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La llegada del covid-19 al país obligó al cierre de los centros educativos y de universidades para prevenir la propagación del virus, a criterio de los expertos estos serán los últimos espacios en reabrirse, pero para que esto suceda debe haber una “desescalada” de casos.

Ante este panorama incierto, ahora las pruebas para estudiantes de primer ingreso en la Usac son virtuales. La mecánica cambió debido a la necesidad del distanciamiento físico que ha ocasionado la pandemia, pero esto también orilló a que en todas las facultades las clases se impartieran en línea. El primer semestre se llevó a cabo de esa manera y el resto del ciclo continuará así.

Este año se matricularon por primera vez 24 mil 104 estudiantes. Para el próximo la cifra podría aumentar, pues según Ingrid Yumán, jefa de la Sección de Orientación Vocacional, gracias a la modalidad virtual más personas han atendido la convocatoria para los exámenes de orientación vocacional, el primer requisito ingresar a la casa de estudios superiores.

Durante la primera fecha del proceso, que se llevó a cabo del 8 al 20 de junio, se tuvo la participación de 37 mil 500 jóvenes, mientras que en 2019 fueron 25 mil los evaluados.

Esto obedece, según Yuman a que “hay mayor accesibilidad, porque ahora el estudiante desde cualquier rincón del país puede hacer su prueba sin ningún tipo de traslado u horario establecido”.

Anteriormente los jóvenes se inscribían y se les asignaba una fecha y hora para someterse al examen en las distintas sedes de la universidad, luego tenían un día específico para la entrega de los resultados, ahora para agilizar el proceso este lo reciben al terminar la prueba, todo de manera virtual.

Primer ingreso

De acuerdo con el Ministerio de Educación, son 168 mil 46 jóvenes los que cursan el último año de diversificado, y los que se perfilan como candidatos a continuar una carrera universitaria.

Quienes opten por ingresar a la Usac aún tienen tres oportunidades para hacerse la prueba de orientación vocacional. El lunes pasado comenzó la inscripción para la segunda fecha de la evaluación, que culminará el 20 de julio. El proceso se hace en línea.

“Ha sido un proceso y un reto para la universidad, porque todo el tiempo habíamos trabajado con pruebas presenciales, sin embargo, tenemos que adaptarnos a los cambios que se dan dentro del contexto y sobre todo con esta pandemia. No podíamos quedarnos rezagados, había que adaptarse e ir evaluando de manera virtual para no atrasar el proceso de ingreso a la universidad”, menciona Yuman.

El examen de orientación vocacional al que se someten los estudiantes es una versión creada para el formato virtual, basada en las pruebas que ya se tenían estandarizadas y válidas.

Pasos a seguir Los estudiantes deben cancelar Q70 para tener derecho a la prueba de orientación vocacional. Luego del pago, deben seleccionar la sede de la Usac donde deseen evaluarse, esto lo pueden hacer en la página vocacional.usac.edu.gt. En el mismo sitio puede iniciar la sesión para llevar a cabo la prueba, y al finalizar tendrá el resultado.

Acá el estudiante no obtiene un punteo, más bien es una prueba diagnóstica que le permite definir sus intereses de estudio. Se evalúan las habilidades lógico-matemáticas, razonamiento verbal y razonamiento abstracto.

El siguiente paso es someterse a los exámenes de conocimientos básicos que miden el dominio de aspectos fundamentales en las asignaturas de Biología, Física, Lenguaje, Matemática y Química, que se aprenden en los ciclos Básico y Diversificado.

De acuerdo con la carrera universitaria que se perfilen, así serán los contenidos a evaluar, por ejemplo, para los que desean estudiar Ingeniería son evaluados en las áreas de lenguaje y física, mientras los que se inclinan por Medicina, deben responder a preguntas de física, química y lenguaje.

La inscripción de la primera fecha para someterse al examen de conocimientos básicos se llevó a cabo en junio, la siguiente será del 28 al 30 de julio. Hay dos oportunidades más, en septiembre y octubre.

Al estudiante obtener un resultado satisfactorio tiene vía libre para pasar a la última prueba: la específica que lleva a cabo cada Facultad, Escuela o Centro Universitario dentro de la Usac

Reto: clases en línea

En las distintas sedes de la Usac convergen más de 200 mil estudiantes, y el hacinamiento en los salones de clase es parte de la cotidianidad en esta casa de estudios. Un factor que no contribuye al distanciamiento social que se recomienda para evitar el contagio del covid-19.

De esa cuenta las autoridades universitarias suspendieron la modalidad presencial en las actividades académicas, lo que llevó a impartir los cursos de manera virtual. El primer semestre transcurrió de esa manera, y la modalidad continuará para el resto del año.

Classroom y Google Meet son algunas de las plataformas que los docentes han utilizado para interactuar con los estudiantes. Sin embargo, la experiencia para muchos no ha sido satisfactoria, pues no todos los catedráticos estaban familiarizados con la enseñanza en línea y no siempre se cumple con el horario y los contenidos del programa.

“Hizo falta una inducción sobre el uso de las herramientas”, menciona un estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, quien está a la espera de asignarse los cursos del próximo semestre.