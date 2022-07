Vacunación contra el covid-19 “falló en Guatemala”, según publicación de revista Nature

La revista Nature publicó el pasado jueves 7 de julio de 2022 un artículo titulado: Guatemala’s COVID vaccine roll-out failed: here’s what researchers know (Fracaso en el despliegue de la vacuna COVID en Guatemala: esto es lo que saben los investigadores), firmado por Lucas Taylor, en el que se detalla la situación de la vacunación contra el coronavirus en el país y las principales causas por las que las personas no se han inmunizado.

La publicación menciona que investigadores han estado estudiando la renuencia a las vacunas en Guatemala y han entrevistado a personas para comprender por qué se resisten a inmunizarse contra el covid-19 y encontrar soluciones.