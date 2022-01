Varios guatemaltecos que dan positivo a covid-19 denuncian que no obtienen medicamentos y otros no consiguen una prueba

“Me dijeron que buscara un lugar donde lo pudiera compra o que me lo regalen. Dicen que no tienen. No sabemos qué hacer y yo cuando tengo lo compro, pero ahora no tengo y que pudo hacer”, dijo uno de los pacientes que dio positivo en la unidad móvil de pruebas ubicada en la Plaza de la Constitución.

“Me dijeron que fuera al centro de Salud y no sé porque no me dieron el kit médico”, señaló otro de los guatemaltecos que dio positivo a covid-19.

“Tengo muchos síntomas de resfriado y necesito saber si tengo covid o no, pero ya he recorrido el centro de Salud de la zona 1 y la unidad móvil, pero me dicen que no hay pruebas”, comentó un guatemalteco que omitió su nombre y que buscaba hacerse un hisopado.

Añadió que podría hacer el esfuerzo de pagar una pruba, pero sabe que el Gobierno no ha ejecutado el presupuesto para atender la emergencia y le parece grave la situación.

También lea: El 10 de enero cambiarán los requisitos de ingreso a Guatemala para viajeros nacionales y extranjeros



Augusto Contreras, director del área de Salud Guatemala Central, dijo que los kits escasearon por unos minutos, pero que gracias a que tiene suficientes se reabastecieron y se continuó con la entrega.

“Acabo de hablar y me garantizaron que si están dando los kits, porque tenemos el personal adecuado. La directriz que siempre se da, porque tenemos suficientes”, dijo Contreras.

También lea: Fotogalería: Guatemaltecos asisten a centros de vacunación en busca de la dosis de refuerzo contra el covid-19

En tanto el ministro de Salud, Francisco Coma, señaló que la instrucción atender la demanda y entregar los kits a quienes den positivo; además, dijo que el horario de atención para hisopados se amplió a las cuatro de la tarde y que garantizan que todos los guatemaltecos tengan acceso a las pruebas.

De acuerdo con Coma, lo que pudo haber pasado es que el personal de esos puestos “no está en sintonía con las instrucciones, pero ahorita lo arreglo”.

También lea: Guatemala registra casi 2 mil nuevos casos de covid-19 y contagios activos se duplican desde comienzos de 2022