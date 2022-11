Vendedores de comida resiente los efectos del encarecimiento de productos y han tenido que subir sus precios

“Estamos siendo afectados porque uno no puede subirle mucho a la comida, ya que la gente deja de comprar. Entones, nosotros compramos más caro y debemos venderlo al mismo precio. No podemos subirle, porque hay cierto límite que la gente paga. Lo que hemos hecho es subirle Q1 a los refrescos, pues ya no podemos regalarlos”, dijo Marleni Sosa, vendedora de comida.

“Tuvimos que incrementarle Q2 a unas porciones y a otras hasta Q5, pero es que ya no pudimos. Teníamos más de 10 años de mantener los precios y tratamos de mantenerlos, pero ahorita sí ya no se pudo porque todo está muy caro. Hay personas que se quejan y hay quienes nos comprenden por que se tuvo que subir (lo precios)”, indicó Carmen Salguero, otra vendedora del Mercado Central.

“Yo vengo a comer acá porque me gusta, pero sí, antes valía Q10 la porción y ahora vale Q12. Si se mantiene a Q12, creo que es un precio justo considerando la economía… pero pienso que a la gente que hace comida, obviamente les perjudica porque el consumo no es igual o tendrán que reducir la materia prima para la elaboración”, opinó el comensal Ever Soto.

Los que más encarecieron

En su más reciente reporte, el Instituto Nacional de Estadística (INE), informó que, en un año, los bienes y servicios encarecieron un 9.7%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por división de gastos, destaca el comportamiento de transporte con un alza interanual de 15.2%, alimentos 13.6% y restaurantes 9.72%.

Al desglosar las 12 divisiones de gasto del IPC que marcaron la tendencia al alza, solo en octubre, el transporte tuvo una incidencia del 6%, restaurantes 0.97% y alimentos 0.81%.

Así mismo, el INE refirió que, en octubre, el poder adquisitivo del quetzal fue de Q0.60, perdiendo 40 centavos con respecto al año base (diciembre 2010) y 6 centavos en relación con octubre del 2021.