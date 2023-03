Verificamos por usted: Aumentó la matrícula estudiantil en todos los niveles del sector público

¿De dónde salió la información?

El pasado 2 de marzo, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, dijo que la matricula estudiantil aumentó, y que no es la misma de hace cuatro años. “Hay que ver lo positivo”, dijo al ser cuestionada por las malas condiciones de las escuelas públicas en este regreso a la presencialidad. No es la primera vez que la funcionara señala que cada año hay más estudiantes inscritos en el sector oficial. El presidente Alejandro Giammattei también ha dicho que en su gobierno la matricula estudiantil creció, sin embargo, los registros oficiales sugieren que esta es una verdad a medias. Durante el 2022 hubo 3 millones 160 mil niños y adolescentes inscritos en establecimientos públicos, según datos del Ministerio de Educación obtenidos a través de información pública. Son 60 mil más que el año anterior. Sí se registra una mejora, pero no se observa en todos los niveles. El aumento ha ocurrido en la Preprimaria y Primaria, pero sucede todo lo contrario en la secundaria, donde cada vez hay menos estudiantes.