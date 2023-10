Verificamos por usted: ¿Bloqueos han provocado el desabastecimiento hospitalario?

Carmen Salguero, analista de la Comisión de Salud de Fundesa, indica que estos centros asistenciales se encuentran “a las puertas de un desabastecimiento”, pues tienen deuda acumulada no pagada a los proveedores. “No sabemos de qué tamaño es, pero es grande, porque ya ejecutaron la mayor parte de su presupuesto anual y no tendrán más dinero”, dice.

Un inventario ideal no debería tener menos del 85% de los medicamentos disponibles, agrega. Pero al revisar el reporte, solo tres están en ese rango, el resto se mantiene por debajo, y hay 18 que tienen menos del 70%.

En la lista está el Hospital de Chiquimula con un 69% de disponibilidad de medicinas para los próximos tres meses, el Departamental de Sololá tiene 58%, el General San Juan de Dios un 55%.

En los casos más agudos aparece el Distrital de Sayaxché, en Petén, con 46% y el Ernestina García Vda. De Recinos, en Jutiapa, con 31%. Estos ya ejecutaron más del 80% del presupuesto destinado a la adquisición de fármacos.

Si bien el riesgo de no tener suficientes medicamentos es consecuencia de la escasez de presupuesto y el poco flujo de caja para realizar compras, la interrupción de la cadena de suministros debido a los bloqueos en las carreteras podría acelerar que estos 27 hospitales entren en un estrés mayor de desabastecimiento.

¿De dónde salió la información? En cadena nacional el presidente Alejandro Giammattei dijo el pasado 9 de octubre que debido a los bloqueos en carreteras por parte de los guatemaltecos que exigen la renuncia de la Fiscalía General, Consuelo Porras, del Fiscal Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, “los servicios de salud han empezado a tener problemas para funcionar, debido al desabastecimiento”. Agregó que el personal médico ha tenido dificultad para acercarse a los puestos de trabajo, y que las manifestaciones “impiden el acceso a la salud”, y a otros derechos como la educación y el trabajo. Por otro lado, es mismo día el ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que “la gran mayoría de hospitales tienen niveles de abastecimiento e insumos médicos quirúrgicos adecuados”. Aunque mostró preocupación porque la Gremial de Farmacéuticos no han podido realizar los despachos de medicamentos e insumos debido a los bloqueos, lo que podía llegar a tener un impacto negativo a lo largo de la semana. ¿Cuál es el contexto? Por 10 días consecutivos guatemaltecos inconformes con el actuar del Ministerio Público, a quien señalan de “violentar la pureza del proceso electoral”, se han unido para manifestar y bloquear el paso vehicular en distintas carreteras del país. Las acciones también se trasladaron a la capital. Este 11 de octubre Guatemala amaneció con no menos 119 puntos tomados, lo que ha limitado la locomoción de todo tipo de transporte, aunque en algunos lugares el paso se ha liberado por cortos períodos de tiempo para que los conductores puedan transitar. Tanto el Ministerio de Salud como directores de hospitales han emitido comunicados en los que solicitan a las personas que permanecen en los bloqueos que den vía libre a ambulancias, médicos y demás recurso humano sanitario que se dirige a sus puestos de trabajo. Así como a transporte que permite abastecer a los servicios de insumos y medicamentos, alimentos para pacientes y suministro de oxígeno. Prensa Libre y Guatevisión han documentado que la solicitud ha sido acatada en varios puntos por los manifestantes, y en redes sociales también circulan mensajes del personal de salud que indica que al identificarse como tal han podido pasar. Sin embargo, hospitales han informado que están operando con menos recurso humano debido a que muchos utilizan el transporte público, el cual es escaso y eso les limita llegar a los servicios.

Por esto sabemos que es dudoso

Carmen Salguero, de Fundesa, menciona que el ideal de disponibilidad de medicamentos en los hospitales es del 85%, y es lo mínimo para que los inventarios no queden en cero, pues toda la cadena administrativa para adquirirlos dura entre 45 y 60 días. De esa cuenta es que se estableció un mínimo de tres meses para que las unidades tengan tiempo de comprar y para que les entreguen el producto. Pero de 27 que están en riesgo únicamente el General Tipo I de Tecpán Guatemala, el Nacional de Uspantán y el de Poptún, en Petén, están en ese rango o por arriba, los demás tiene un porcentaje menor. “Ningún inventario se maneja de un día al otro sino con rangos de seguridad por la misma demanda y los plazos de reemplazo de producto”, dice. Si un hospital se encuentra con un 60% de abastecimiento, quiere decir que no tiene disponibilidad del 40% de los medicamentos que necesita para atender a los pacientes, y según Fundesa de lo que hay en existencias el 58.3% son productos de categoría lenta y baja rotación. A estas alturas del año, de esta lista 15 hospitales ya gastaron más del 90% del presupuesto que tenían destinado para adquirir medicinas. “Si no hay dinero para comprar y no les llevan medicinas porque les deben a los proveedores, más los bloqueos, estos tres factores juntos y al mismo tiempo aceleran el riesgo de la falta de medicamentos en sus inventarios”, agrega. Entonces, si bien los cierres de carreteras no son la causa de que el 60% de los hospitales no tengan medicinas suficientes para enfrentar los últimos tres meses del año, sí podrían agravar la situación. Por ahora Coma asegura que la mayoría red hospitalaria está abastecida con medicinas e insumos.