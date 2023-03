Verificamos por usted: Es el Mineduc responsable de la construcción de escuelas

Luego de casi tres años de clases a distancia y con modalidad híbrida, los centros educativos oficiales recibieron a estudiantes de manera intermitente, por lo que padres de familia han señalado que en ese tiempo el Ministerio de Educación (Mineduc) pudo construir y reparar los establecimientos, sin embargo, no lo hizo.

Al ser cuestionada por periodistas sobre el tema, Claudia Ruiz, titular de la cartera, mencionó la semana pasada que al ministerio no le corresponde la construcción de escuelas. “Nosotros hacemos remozamientos”, dijo, a la vez de informar que están en proceso de identificar los edificios que necesitan reparaciones.

¿De dónde salió la información? El pasado 20 de febrero las clases iniciaron en el sector público, y más de 3.1 millones de estudiantes volvieron a las escuelas que estuvieron desoladas por casi tres años al suspenderse la presencialidad para proteger a la comunidad educativa de los contagios de covid-19. Aquel primer día de clases mostró las disparidades en la educación en Guatemala. Mientras que las autoridades del Mineduc y el presidente Alejandro Gimmattei inauguraban el ciclo escolar en la escuela de El Eucalipto, en El Tejar, Chimaltenango, con instalaciones remozadas, en el otro extremo la Escuela Oficial Urbana Mixta, de la colonia Jerusalén en Peronia, zona 8 de Villa Nueva, recibió a los estudiantes únicamente por 10 minutos, tuvieron que regresar a sus casas debido a las malas condiciones en que está el edificio por la falta de mantenimiento. Ese deterioro en la infraestructura escolar es más evidente en las áreas rurales, y los niños asisten a clases en esas condiciones. ¿Cuál es el contexto? Datos del Mineduc indican que unas mil 500 escuelas necesitan reparaciones por daños estructurales, mientras que cinco mil 700 carecen de agua entubada y sistema de drenaje. La ministra Claudia Ruiz ha señalado que el Mineduc únicamente se ocupa de los remozamientos de los establecimientos públicos. La cartera informó que del 2020 al 2022 se hicieron reparaciones en cuatro mil 992 escuelas, mientras que 837 están en proceso de ejecución, y para este año se intervendrán dos mil 683. Es a través de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) que el Ministerio logra hacer reparaciones menores en las escuelas, como mejoramiento de techos, servicios sanitarios, pintura de paredes, reparaciones de pisos, ventanas y servicio de agua, tubería o cableado eléctrico. Para realizar estos trabajos se destinan Q75 mil por escuela. Las reparaciones mayores que sobrepasan ese monto no son cubiertas por el programa, y es la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) la que debe hacerse cargo.

Por esto sabemos que es verdadero

El decreto 114-97 del Congreso de la República indica que el Mineduc tiene a su cargo coordinar con el CIV las propuestas para formular y poner en vigor las normas técnicas para la infraestructura del sector. A través de la UCEE del CIV, la cartera de Educación debe establecer la construcción de centros educativos, como lo indica el acuerdo ministerial 166-2009. De acuerdo con Héctor Canto, exviceministro Técnico de Educación, no es competencia del Mineduc el construir edificios escolares, sin embargo, en algún momento ha tenido que crear una unidad de infraestructura, de carácter transitorio y respaldado en ley, para poder ejecutar algún préstamo destinado para ese fin. Caso contrario, es la UCEE la encargada de edificar las escuelas. Sin embargo, el Mineduc debe trasladar a la unidad del CIV la información de dónde se necesita la construcción de establecimientos o aulas nuevas, para que pueda trabajar. Es la Dirección de Planificación Educativa (Diplan) la encargada de verificar el estado de los edificios y debe reportar cuáles son las necesidades para que la UCEE presupueste y hagan las licitaciones para los trabajos en los centros educativos. Hay casos en que, pese a la coordinación con el Mineduc la Unidad no puede construir o hacer reparaciones mayores, pues los terrores en que están las escuelas no son propiedad del Estado, dice Canto. Para la construcción de obra pública la UCEE tiene Q146.3 millones para este año, de dicho presupuesto deben salir los fondos para trabajar en los centros educativos. Según el Mineduc, la unidad ya remozó 634 establecimientos y espera trabajar otros 188. Las municipalidades también construyen aulas.