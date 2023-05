Verificamos por usted: Hay algún riesgo para la salud al estar en contacto con el polvo del Sáhara

El pronóstico es que en su paso por el territorio nacional lo haga con una baja concentración de polvo, aunque en los departamentos de Izabal y Petén el fenómeno será más notorio.

Con la aparición del polvo del Sáhara en Guatemala es usual que las personas se acerquen a los servicios de salud con algunas molestias, ya sea en las vías respiratorias, los ojos, en la piel o bien que presentes problemas intestinales.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud, la nube de polvo contiene una mezcla de componentes minerales que pueden resultar peligrosos a la salud, se menciona el mercurio, arsénico e isotopos radioactivos.

Las partículas también pueden transportar bacterias, hongos y virus que se encuentran en el ambiente, además de sustancias tóxicas que provienen de pesticidas y herbicidas que son utilizados en actividades agrícolas.

Al estar una persona expuestas a estos elementos podría enfermar, pero Claudia Alicia Iriarte, del Departamento de Prevención de Riesgos en la Salud del Ministerio de Salud, dice que el cuadro no sería de gravedad.

¿De dónde salió la información? Por medio de un boletín el Insivumeh reportó que el 8 de mayo llegaría a Guatemala una nube de polvo del Sáhara, que tiene una superficie de más de 9 millones de kilómetros cuadrados. El fenómeno se extenderá hasta el próximo domingo en el territorio nacional. Luis Hernández, del Insivumeh, informó que contribuye de manera natural a los ciclos de la tierra pues acarrea una gran cantidad de nutrientes como nitrógeno y fósforo que fertilizan los suelos, estos elementos también ayudan a los ciclos naturales de los océanos. Pero la masa de polvo también traslada componentes minerales que pueden afectar la salud de las personas que están expuestas a esta, es por ello que el Ministerio de Salud recomienda a la población protegerse al momento de encontrarse al aire libre. A esto Hernández menciona que la nube contiene un 50% menos de humedad comparado con la atmósfera tropical promedio, lo que puede afectar la piel y el sistema respiratorio. ¿Cuál es el contexto? Todos los años entre junio y agosto se presenta en Guatemala este fenómeno, al igual que en el resto de la región. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere que el polvo del Sáhara transporta una serie de contaminantes que reúne al pasar por áreas deforestadas del Norte de África. Al momento en que el humano entra en contacto con estas partículas puede presentar alergias y crisis asmáticas, y afectar principalmente a personas con problemas respiratorios o de inmunodepresión. La duda de cuán perjudicial puede ser el polvo del Sáhara para quienes se enfermaron de covid-19 está presente en la población. Claudia Alicia Iriarte, del Departamento de Prevención de Riesgos en la Salud, indica que sin duda las defensas de estas personas están bajas, por lo que se recomienda que “refuerce su sistema inmunológico y así evitar nuevamente una infección, que no será tan severa, pero que podría convertirse en un catarro o en una gripe leve”. Sin embargo, esto no debe de alarmar ni acusar caos entre la población, agrega, este es un fenómeno que se ha presentado en años anteriores, y no ha causado mayor impacto en la salud de la población.

Cada vez que el polvo del Sáhara llega a Guatemala, el Ministerio de Salud monitorea los efectos que tiene en la salud de la población y los padecimientos que se han identificado son asma o activación de crisis asmática, infecciones respiratorias agudas, inflamación pulmonar, que se presentan al momento de inhalar las partículas que están en el aire. También ocurren infecciones o lesiones oculares -lo más común conjuntivitis-. Las personas de piel sensible pueden presentar alergias, principalmente los menores de 2 años y de la tercera edad. Se han atendido casos con problemas gastrointestinales por ingerir agua o alimentos que han estado expuestos al polvo. Sin embargo, Claudia Alicia Iriarte, del Departamento de Prevención de Riesgos en la Salud, menciona que los cuadros no son graves, debido a que las partículas son diminutas y la cantidad de contaminantes que transportan es mínima. Agrega que el Ministerio de Salud alertó a los servicios de salud para que estén en apresto ante cualquier caso que se presente, no solo por el polvo del Sáhara sino también porque en el ambiente aún hay residuos de la actividad volcánica que se registró unos días atrás y que pueden afectar la salud. Estar el menor tiempo posible al aire libre mientras dure el evento es lo más recomendable para reducir el impacto negativo. Al salir debe protegerse la nariz y la boca con el uso de mascarilla -principalmente niños, mujeres embarazadas y adultos mayores-, cubrir los depósitos de agua de uso domiciliario que estén a la intemperie para que no les caiga polvo. También cubrir los ojos con lentes. En casa cerrar puertas y ventanas para evitar que las partículas ingresen, colocar un trapo húmedo en las entradas de aire. Ante cualquier malestar la recomendación es acercarse a los servicios de salud para ser atendido, y no automedicarse.