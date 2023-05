Verificamos por Usted: ¿Hay explotación laboral en las tortillerías?

¿Cuál es el contexto?

Mujeres indígenas jóvenes y en especial las menores de edad son las más vulnerables a sufrir condiciones precarias en las tortillerías, indican investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), que han reportado operativos para rescatar a menores que laboran en este tipo de negocios, por que no todas laboran por su voluntad y son víctimas de redes de trata de personas que les ofrecen trabajo en la capital, con la promesa de que tendrán una vida mejor, cuando en realidad las vuelven víctimas de explotación laboral. No hablar español, usar traje tradicional de su lugar de origen y la necesidad de apoyar en la economía familiar son factores que atraen a los empleadores para no pagarles un salario mínimo, refieren investigadores policiales. La Fundación Panamericana para el Desarrollo busca dar a conocer que este es un grupo vulnerable al que no se le presta la debida atención. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el mundo 152 millones de menores trabajan, en su mayoría en condiciones no aptas, y la pandemia incrementó este flagelo.