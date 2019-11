Manifestación en el Congreso pide Q85 mil y vivienda para cada militar retirado

Haraganes no quieren ir a trabajar decentemente como lo hacemos el resto de los guatemaltecos dignos pero con honestidad paguemos el dinero pero el dinero que venga de los corruptos como Álvaro Arzú Escobar Galdames el Kaibil cobarde Alejos Beltránnena etc. etc. porque el pueblo le tiene que pagar a estos militares que abusaron al mismo pueblo