El domingo pasado por la tarde, los vecinos de la colonia La Paz, zona 6, habían sido invitados al cumpleaños número cinco de Camila, pero esa celebración quedó suspendida por la muerte de su tía Diana Chinchilla Méndez, de 31 años.

Chinchilla Méndez no pudo comprar la entrada para ver a su artista favorita y decidió escuchar el concierto de Karol G en las afueras de Explanada Cayalá, junto a sus dos hijas, una de año y medio y la otra de 12.

“Ella dijo: Yo no tengo dinero para entrar, pero, aunque sea desde afuera me conformo con escucharla. Por eso fue con las nenas. Cuando venía de regreso, escuchó ese pleito sin saber que la otra persona iba a sacar su arma e iba a disparar”, comentó Ruth Méndez, madre de la víctima.

Tras concluir el evento, Chinchilla y sus dos hijas abordaron su motocicleta blanca para regresar a su hogar en la colonia La Paz, pero sobre el bulevar Austríaco observaron la discusión que concluyó con disparos.

Las menores iban en la parte trasera de la moto y cuando iniciaron los disparos Chinchilla intentó acelerar, pero una de las balas le impactó en el tórax.

Tras caer al suelo, la madre de las pequeñas sacó su celular y llamó a su hermana para decirle que había sido herida de bala, pero minutos más tarde falleció.

Según la familia, el Inacif determinó que el proyectil de arma de fuego dañó varios órganos, lo que le provocó la muerte.

“Dicen que mi nieta le daba oxígeno a ella —Diana—, para que no se muriera. Ella le gritaba: ¡Mamita, no te vayas a morir, no me dejes sola! Pero ya no resistió”, agregó.

Además, Méndez dijo que el Inacif determinó que su hija no estaba embarazada. “Las autoridades no nos han dicho nada, pero ella no estaba embarazada, como lo aseguran en redes sociales”, resaltó.

Los restos de Chinchilla están siendo velados en una iglesia frente a su casa, y sobre el féretro colocaron la última fotografía que se tomó, minutos antes de iniciar el concierto.

Chinchilla posó ante una cámara con sombrero rosa, y en la blusa se leía: “Mañana será bonito, Karol”.

Cinco hijos

“Uno lo que pide es justicia. No deberían permitir que gente loca, que no saben usarlas, ande con armas”, comentaban los familiares de Chinchilla durante su velatorio, en la zona 6.

Méndez indicó que ahora se hará cargo de sus cinco nietos, que quedaron en la orfandad, pues el padre de los menores falleció hace un año en un accidente de tránsito y desde entonces Chinchilla era la única que trabajaba.

“Diana trabajaba en un condominio cuidando a una niña discapacitada, y con lo que ganaba sustentaba a sus hijos, y mi otra nieta, que la apoyaba. Lamentablemente, encontró la muerte de esta manera. Era muy joven, no merecía morir así”, expresó Méndez.

La madre de la víctima comentó que se dedica a cortar café, y cada día gana entre Q60 y Q100, dinero que ahora debe alcanzarle para mantener a sus nietos y a su esposo, quien está gravemente enfermo de diabetes.