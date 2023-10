Video | Vecinos de carretera a El Salvador salen a manifestar y piden “no más bloqueos”

Anunciaron que este domingo manifestarán en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 capitalina, para demandar el cese de los bloqueos, pues estos limitan la libre locomoción.

Desde hace 13 días en distintos puntos del país se ha evitado el paso de vehículos particulares y de carga, y carretera a El Salvador ha sido uno de estos. Según el sector industrial, cada día que se impide el paso representa pérdidas de Q745 millones.

“Me opongo a los bloqueos porque conozco la realidad del país y sé que no son la solución. Hemos visto en la pandemia que la mediana y pequeña empresa es la que se ve más afectada, y como medianos empresarios no estamos de acuerdo con los bloqueos, porque solo se pone el pueblo contra el pueblo y así no vamos a lograr nada”, dijo Andrés Castillo, uno de los manifestantes en carretera a El Salvador.

Indicó que el centro de esta crisis son Porras, Curruchiche y Orellana, y se tiene que pedir su renuncia, pero, aunque dimitan se deben seguir las investigaciones no solo contra el Movimiento Semilla sino también contra los demás partidos políticos.