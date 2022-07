Viruela del mono: Médicos recomiendan al gobierno de Guatemala diseñar de urgencia campaña masiva para prevenir enfermedad

Explicó que, de momento, el brote “se concentra en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y en particular en los que tienen múltiples parejas, lo que significa que se puede detener con estrategias adecuadas en los grupos adecuados”; sin embargo, los expertos no descartan que la población heterosexual también pueda adquirir la afección.

Para Alicia Chang, infectóloga de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (Agei), es muy importante que Salud agilice la vigilancia de la enfermedad, pero que como medida pronta diseñe campañas en medios de comunicación explicando cuál es el procedimiento para llegar al diagnóstico.

“Es importante que una persona que se sospeche que tiene la viruela del mono sepa cual es el procedimiento para detectar la enfermedad”, explicó.

Además, recalcó que esta información también debe llegar a los médicos para que sepan cómo deben actuar y a dónde se debe enviar al paciente. En ese sentido, Chang recomienda que se tenga a la mano una ficha epidemiológica que Salud debe facilitar.

Agregó que esta campaña, además, debe ser bien explícita, porque la población, por lo general, no está acostumbrada a consultar.

“Es muy importante que se tenga un nivel de comunicación claro oportuno, y tiene que estar bien disponible, no ser rebuscado, que sea de fácil acceso sobre el procedimiento a seguir. Que ilustre, por ejemplo, qué tipo de lesiones presenta y con muchas imágenes”, recomendó la infectóloga.

La experta dijo que, afortunadamente, es una infección que no es altamente mortal pero produce mucha estigmatización, más con la poca información, así como la falta de una estrategia. “No ha sido un pilar para el Ministerio de Salud la vigilancia de enfermedades”, enfatizó.

“Es responsabilidad del Gobierno informar”

Francisco Ranero, expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, concuerda con Chang en la importancia de una campaña mediática sobre el tema.

“Es un tema a nivel mundial y el Gobierno tiene la responsabilidad de informar a la población para que sepa cómo actuar”.

Explicó que, a raíz de la experiencia con el coronavirus, esta campaña debe ser cierta y no equivocada, ya que “una población bien informada es una población que está bien preparada” ante estas situaciones.

Lea también: Salud mantiene vigilancia y alerta por reporte de casos de viruela del mono en México y Costa Rica

Recomendó también que la información debe ser diferenciada, tanto a nivel médico como poblacional, para que haya el conocimiento adecuado de cómo manejar la información.

Población vulnerable

Para la infectóloga iris Cazali, también es muy importante tener información al público y al personal de Salud para la detección de los casos y de mucha información para la población.

Sin embargo, también considera importante que el gobierno empiece a ver de qué forma gestionará vacunas desde ya, “para que no nos suceda lo mismo del coronavirus”.

Además, se debe enfocar la atención primaria en personas vulnerables. Es importante que la población sepa a qué clínica dirigirse y cuál es el proceso que debe seguir.

Advirtió de que, a pesar de que la enfermedad está asociada con factores sexuales y a la homosexualidad, toda la población podría ser vulnerable.

Turismo: “Faltan directrices”

Motty Rodas, directora ejecutiva de de la Asociación Guatemalteca de Líneas Áreas (Agla), y Andreas Kuestermann, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, y del Buró de Convenciones, señalaron que se han enterado por información de la OMS y aun no hay posición local, pero es una situación que preocupa.

“Todo el sector turismo está asustado y la industria aérea, que es la que mueve a todos los turistas en los países, estamos atentos ya que son las primeras informaciones que salen y todavía no hay directrices para un sector”, puntualizó Rodas.

En todo caso, explicaron que serán las autoridades salubristas las que deben dictar las medidas pertinentes, y la industria aérea solo recibe las normativas que los países imponen, añadió.

Lea además: México confirma 55 casos de viruela del mono y amplía medidas preventivas

Kuestermann, dijo que están en el proceso de comprender la enfermedad en el sector, así como sus posibles consecuencias, y darles el seguimiento a los niveles de riesgo.

Posible transmisión y detección

Uno de los problemas, y la posibilidad de que la enfermedad venga a Guatemala, según Víctor Manuel García Lemus, presidente, de la red de universidades de la Américas y el Caribe para la reducción del riesgo de desastres (Redulac), y experto en gerencia de riesgo de desastres en proceso de desarrollo, es que hay una alta movilidad de personas a Estados Unidos, España, Inglaterra y Alemania, que son los lugares en donde principalmente se han reportado los casos.

Los europeos tienen una alta movilidad a los países africanos donde tuvieron colonias, y que tienen contacto con estos países, y a eso se debe que están más propenso, explicó.

Agregó que para este virus ya existe una vacuna, pero las dosis que hay son muy escazas, y países como EE. UU., y algunos de Europa, ya recibieron lotes, aunque son naciones avanzadas, no existe suficiente inventario, pero Guatemala no está disponible y la única manera de evitarla es no ir a lugares donde se han reportado personas contagiadas, reducir el contacto físico y mantener la distancia.

Más sobre el tema: Viruela del mono: Autoridades de Guatemala emiten circular sobre los síntomas de la enfermedad y los cuidados a tener en cuenta

Lo principal de esta enfermedad, es el contenido de la ampolla y el suero que tiene adentro, ese el motivo de contagio y contacto para las personas, y no es como el coronavirus que es por el aire.

Es decir, las enfermedades que se transmiten por ampolla se dan al tocarlas, y citó como ejemplo que una persona que se contagia de varicela es por haber tocado una ampolla, que es el factor, pero se está estudiando si este virus adquirió alguna otra forma de contagio que afecta a la piel.