Viruela del mono: Por qué se expande rápidamente y cuál es la situación en Guatemala

El epidemiólogo José Ortiz explica que los casos rápidamente se multiplican porque la enfermedad es altamente infecciosa. Pero, además, el experto señala que de parte de la cartera de Salud no hay protocolos eficientes de prevención.

Un problema, dice, es que los servicios de salud están enviando a las personas contagiadas a su domicilio, en ambientes no controlados.

“Es altamente infecciosa y salud pública no ha tomado las debidas medidas preventivas y aislamiento de esas personas. Es un error mandarlos a su casa. Esa no es una situación que se maneje en casa porque es una nueva enfermedad, es altamente infecciosa y se debe abortar ese brote para que no se convierta en epidemia”, afirma Ortiz.

Por ese motivo, los servicios de salud deben contar con un área de aislamientos donde se pueda mantener el control de los pacientes. Sin embargo, esto no es posible dentro del hogar.

En ese sentido, Ortiz dice que resulta preocupante el hecho que el MSPAS aún no haya socializado ningún protocolo de prevención que pueda frenar los contagios.

“Deberían elaborar protocolos y socializarlos en áreas laborales y de salud pública. La enfermedad se puede volver prevalente, y de momento no es una enfermedad común en el país. Las acciones para erradicarla deberían ser oportunas. El hecho que no se tomen las medidas permite que se generalice la enfermedad y convierta en una epidemia. Se podría quedar como endémica y eso ocurre por una pésima gestión del ministerio”.

Sin embargo, las autoridades de Salud aseguraron en un comunicado, a inicios de septiembre, que “desde antes de la confirmación del primer caso de Viruela del Mono, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha trabajado la prevención de la enfermedad a través de alertas sanitarias a los servicios de salud y medidas de prevención a la población”, señala la comunicación de Salud.

En el documento, el ministerio asegura que “la vigilancia de casos inició el 22 de mayo, cuando el MSPAS emitió los Lineamientos Nacionales para la detección, confirmación e investigación de casos de Viruela del Mono, los cuales fueron actualizados en junio y julio”.

Los síntomas más comunes de la Viruela del Mono son la aparición de erupciones en la cara, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo. También fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolor de cabeza, muscular y de cuerpo.

Como medida de prevención, el MSPAS recomienda acudir al servicio de Salud más cercano al presentar los síntomas antes mencionados; evitar el contacto directo con fluidos corporales de personas con lesiones en la piel, evitar abrazos, masajes, besos boca a boca, boca con piel y contacto sexual con personas con lesiones en la piel, entre otras medidas.

Prensa Libre intentó consultar al Departamento de Comunicación Social del MSPAS sobre protocolos de prevención, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.